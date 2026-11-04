Trapani celebra il 4 Novembre: il ricordo dei Caduti e il valore dell’Unità Nazionale. VIDEO

Una giornata dedicata alla memoria, al rispetto e ai valori fondanti della nostra Repubblica. Trapani ha celebrato oggi, 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Una ricorrenza che rinnova il ricordo dei Caduti di tutte le guerre e richiama l’importanza della pace, della libertà e della coesione nazionale. La cerimonia si è svolta in piazza Vittorio Veneto, davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Il momento centrale della commemorazione è stato rappresentato dall’alzabandiera e dalla deposizione di una corona d’alloro, seguiti dalla benedizione e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La ricorrenza del 4 Novembre rappresenta non soltanto un omaggio a chi ha perso la vita nei conflitti, ma anche un’occasione per riaffermare il valore delle istituzioni, il senso di appartenenza alla comunità nazionale e il ruolo delle Forze Armate nella tutela della sicurezza e della libertà. A completare le iniziative della giornata, una mostra di uniformi storiche allestita nelle sale del Palazzo del Governo, aperto ai cittadini per l’occasione.

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