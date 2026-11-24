

La giovane band rock marsalese Nymera sabato scorso ha superato brillantemente la Finali Europee del Tour Music Fest 2026 per la categoria Original Band conquistando uno dei tre posti disponibili per l’accesso alla Finalissima Europea in programma domenica 29 novembre presso l’Auditorium Little Tony di Serravalle, nella Repubblica di San Marino, ed ora è ad un passo dal prestigioso titolo “Artist of the Year”.

Il risultato dei Nymera assume un significato ancora più importante considerando la dimensione internazionale dell’edizione 2026 del Tour Music Fest – The European Music Contest, uno dei principali concorsi dedicati alla valorizzazione dei talenti musicali emergenti, che coinvolge 13 Paesi e 40 città Europee. Un traguardo che testimonia la qualità del percorso musicale intrapreso dalla formazione marsalese e la capacità dei giovani musicisti di confrontarsi con realtà artistiche provenienti da contesti differenti.

Il progetto Nymera nasce dalla passione condivisa per la musica e dalla volontà di costruire un’identità artistica riconoscibile, capace di unire l’energia del rock a sonorità contemporanee e ad una particolare attenzione per l’espressività e il contenuto dei brani. La band ha progressivamente consolidato la propria esperienza attraverso concerti, esibizioni dal vivo e un costante lavoro di ricerca musicale, sviluppando un repertorio che affianca interpretazioni di grandi brani della storia del rock a composizioni originali. Per la partecipazione al prestigioso contest è stato scelto l’inedito “Non è casa questa città”,un brano dal titolo intenso e malinconico che lascia intuire un racconto di spaesamento, di ricerca di sè e di un luogo in cui sentirsi davvero a casa. Il tema è profondo e particolarmente vicino ai ragazzi della loro età e la band lo affronta con sensibilità e attraverso una melodia interessante e riconoscibile,

Per i Nymera si tratta di un’occasione straordinaria per proporre la propria musica davanti a una platea internazionale e confrontarsi con altri giovani talenti, vivendo un’esperienza che potrebbe rappresentare un momento importante per il futuro del gruppo. Ma, al di là del risultato conclusivo, il traguardo raggiunto ha già un valore enorme: essere riusciti ad emergere in una competizione di respiro europeo e approdare tra le tre band finaliste rappresenta una soddisfazione importante, non soltanto per i musicisti, ma anche per il territorio dal quale provengono.