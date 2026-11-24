Assostampa Trapani ha formalmente diffidato il Comune di San Vito Lo Capo e chiesto la sospensione immediata e l’annullamento della procedura di affidamento diretto del servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell’Ente. La contestazione riguarda l’avviso pubblicato sul sito istituzionale il 17 novembre scorso, con scadenza il 26 novembre 2026, finalizzato all’individuazione di una società esterna a cui affidare l’attività di supporto, coordinamento e realizzazione della comunicazione, con funzioni proprie di un ufficio stampa. Oggetto della diffida, le modalità con cui l’Amministrazione comunale ha inteso procedere all’affidamento e la mancata conformità della procedura al quadro normativo, a partire dalla Legge 150/2000.

Tra le attività previste dall’avviso figurano infatti la redazione e la diffusione di comunicati stampa, la gestione dei rapporti con gli organi di informazione, l’organizzazione di conferenze stampa, la predisposizione della rassegna stampa, la realizzazione di campagne di comunicazione e il supporto alle manifestazioni pubbliche. Ma anche partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la diffusione delle iniziative della Giunta. Prestazioni che configurano l’esercizio delle funzioni proprie di un ufficio stampa e che, pertanto, richiedono il rispetto delle disposizioni legislative e deontologiche.

Assostampa contesta la richiesta iscrizione all’Albo dei giornalisti senza un adeguato richiamo agli obblighi di incompatibilità e alle disposizioni deontologiche che regolano l’attività degli addetti stampa della Pubblica amministrazione. Un ulteriore profilo di criticità riguarda la scelta di configurare l’affidamento come appalto di servizi che, tra le altre cose, rischia di limitare la concorrenza e penalizzare i giornalisti liberi professionisti. L’avviso, inoltre, va contro le indicazioni contenute nel recente Quaderno operativo dell’ANCI dedicato alla figura dello specialista nei rapporti con i media e del giornalista pubblico e la Direttiva n. 22 del 19 maggio 2022 dell’Assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali. La segnalazione è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei Conti, al Comando regionale della Guardia di Finanza, ad ANCI Sicilia e all’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Assostampa Trapani ha chiesto al sindaco e al segretario generale del Comune di San Vito Lo Capo di sospendere immediatamente la procedura in autotutela prima della scadenza del 26 novembre e di procedere all’annullamento o alla revoca dell’avviso.

Mariza D’Anna, segretaria provinciale: “Chiediamo che siano rispettate le regole che disciplinano l’informazione pubblica, a tutela della professionalità giornalistica, della trasparenza delle procedure amministrative e del diritto dei cittadini a un’informazione istituzionale corretta, autonoma e imparziale. Restiamo sempre disponibili ad avviare un confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale per individuare insieme un percorso che garantisca il rispetto delle norme e valorizzi adeguatamente il ruolo dei giornalisti nell’informazione pubblica».