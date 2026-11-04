Sequestrati nel trapanese oltre 20mila litri di gasolio, scoperto distributore di gioco d’azzardo

Oltre 20mila litri di gasolio non conforme sequestrati e un distributore automatico di chewing gum trasformato in un apparecchio per il gioco d’azzardo illegale. È il bilancio dei controlli condotti nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Trapani, nell’ambito di un’attività di contrasto alle irregolarità nei settori dei carburanti e dei giochi pubblici. L’operazione è stata effettuata nell’arco di tre giorni dal personale dell’Ufficio ADM di Trapani, con il supporto dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Sicilia. Le verifiche hanno interessato diversi operatori economici, individuati anche attraverso una preventiva analisi dei rischi.

Gasolio con caratteristiche non conformi

Le principali irregolarità sono emerse nel settore dei carburanti. Le analisi effettuate sul gasolio destinato all’autotrazione hanno evidenziato, in più occasioni, un punto di infiammabilità inferiore ai parametri previsti dalla normativa. Sono stati così individuati oltre 20mila litri di prodotto non conforme, inizialmente sottoposti a cautela fiscale dal personale ADM e successivamente a sequestro amministrativo, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Gli ulteriori accertamenti dovranno chiarire se il carburante sia stato alterato attraverso la miscelazione con sostanze estranee, come solventi o altri prodotti chimici. Un’eventuale pratica illecita che consentirebbe di aumentare il volume del gasolio, modificandone però le caratteristiche e abbassandone il punto di infiammabilità. Se confermata, la manipolazione potrebbe comportare danni ai motori dei veicoli e un conseguente pregiudizio economico per le casse dello Stato.

Il distributore di chewing gum trasformato in gioco d’azzardo

Irregolarità sono state riscontrate anche nel comparto dei giochi pubblici. Durante i controlli, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato un distributore automatico di chewing gum illecitamente modificato per consentire attività di gioco d’azzardo non autorizzate. L’apparecchio è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’attività rientra nel piano di vigilanza dell’ADM per contrastare le frodi e le violazioni delle normative nei settori maggiormente esposti a fenomeni di illegalità, con l’obiettivo di tutelare i consumatori, la sicurezza degli automobilisti e le entrate erariali.