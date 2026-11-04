Pericolo in Tribuna, tifosi dirottati in gradinata per la gara di Coppa Italia del Marsala

redazione

Pericolo in Tribuna, tifosi dirottati in gradinata per la gara di Coppa Italia del Marsala

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mercoledì 04 Novembre 2026 - 14:34

Il Marsala 1912 è sceso in campo proprio adesso contro il San Giorgio Piana, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio “Nino Lombardo Angotta” e subito all’ingresso i tifosi sono stati dirottati in gradinata per un pezzo caduto dal tetto che copre gran parte della Tribuna. Ovviamente non è successo nulla di preoccupante, ma la società ha messo subito in sicurezza il sito e i tifosi accorsi ad assistere la gara, permettendo così di restare a sostenere la propria squadra. Nella foto l’immagine della tribuna completamente vuota con le squadre in campo.

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