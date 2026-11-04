Pericolo in Tribuna, tifosi dirottati in gradinata per la gara di Coppa Italia del Marsala

Il Marsala 1912 è sceso in campo proprio adesso contro il San Giorgio Piana, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio “Nino Lombardo Angotta” e subito all’ingresso i tifosi sono stati dirottati in gradinata per un pezzo caduto dal tetto che copre gran parte della Tribuna. Ovviamente non è successo nulla di preoccupante, ma la società ha messo subito in sicurezza il sito e i tifosi accorsi ad assistere la gara, permettendo così di restare a sostenere la propria squadra. Nella foto l’immagine della tribuna completamente vuota con le squadre in campo.