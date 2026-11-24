Trentatré anni, la sensazione di avere già tante vite alle spalle e l’ambizione di candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana. Ismaele La Vardera non nasconde la propria determinazione a giocarsi fino in fondo le carte e, di fronte alle perplessità di alcune componenti del “campo largo”, ricorda di aver messo da un anno e mezzo la propria disponibilità per un progetto di rinnovamento politico, con l’obiettivo di voltare pagina rispetto al governo Schifani.

Da Marsala, dove è venuto a inaugurare il nuovo Faro di Controcorrente e a benedire l’adesione del consigliere comunale Michele Gandolfo, il deputato regionale ha rivendicato le battaglie del suo movimento, ribadendo la necessità di porre fine “a 40 anni di cuffarismo”, a partire dalla sanità. “Le Asp siciliane sono il prolungamento delle segreterie politiche dei partiti”, ha sottolineato l’ex inviato delle Iene, evidenziando l’urgenza di una vera riforma della sanità in Sicilia, che tenga conto anche delle qualità di tanti medici del territorio, indotti ad andare a lavorare in altre regioni “perché non basta essere bravi se non si ha la tessera di un partito in tasca”.

Proprio Trapani, in tal senso, rappresenta un caso simbolico: il richiamo è alla nomina di Ferdinando Croce alla guida dell’Azienda Sanitaria Provinciale nel 2024, considerata una sorta di risarcimento per la mancata elezione alle regionali nella lista di Fratelli d’Italia; la sua gestione ha però avuto un rapido epilogo con le dimissioni legate ai ritardi sui referti degli esami istologici. “Non siamo tutti uguali. Io la cocaina con l’auto blu non la andavo a comprare”, ha aggiunto poi La Vardera, alludendo alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex ministro Gianfranco Miccichè.

Il fondatore di Controcorrente ha poi omaggiato il compianto Piersanti Mattarella e la sua idea di “Sicilia con le carte in regola”, ancora preziosa a distanza di 46 anni dal suo tragico omicidio. Affiancato da Antonio Parrinello, tra i promotori del movimento “I Guardiani del Territorio”, La Vardera ha sottolineato l’esigenza di interventi strutturali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, citando l’esempio dell’Australia, dove la desertificazione continua ad avanzare nelle zone interne anche a causa degli incendi: “Abbiamo pensato al reddito di contadinanza. Una misura di 8 milioni di euro per i giovani che vogliano essere custodi dei territori abbandonati”.

Alla coalizione progressista, che ieri è tornata a riunirsi, l’esponente di Controcorrente ha lanciato un ulteriore appello a fare presto per la definizione della candidatura e del progetto di governo da presentare ai siciliani: “Il campo largo è spesso scollegato dalla realtà”. Il nodo riguarda i tempi delle primarie, che il candidato eviterebbe volentieri, sperando che l’intera coalizione converga sul suo nome. “Sono quello che ha più possibilità di vittoria”, ha ribadito, ricordando che i sondaggi danno il suo movimento come primo partito nel gradimento dei siciliani.

Infine, ai nostri microfoni, non ha nascosto i suoi dubbi sulla morte dell’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro: “È una storia particolare. Suicidio? Andrei cauto… Facciamo lavorare gli inquirenti in modo che si possano accertare le dinamiche”.