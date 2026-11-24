“Libere dalla violenza” è la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso settembre dal Coordinamento donne della Cgil di Trapani e che domani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevede una serie di iniziative simboliche e concrete. Dopo la pubblicazione giornaliera sui canali social dei video-messaggi realizzati dalle donne e dagli uomini del sindacato domani, mercoledì 25 novembre, nella sala d’aspetto della sede provinciale della Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, sarà collocata una panchina rossa con la scritta “Libere dalla violenza” accompagnata dal 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24. Lo stesso messaggio e il numero di emergenza saranno ben visibili anche all’esterno dell’edificio dove sarà affisso uno striscione su uno dei balconi della facciata principale. Per tutta la giornata, inoltre, il palazzo della Cgil sarà illuminato di rosso, a testimonianza di una mobilitazione che non si ferma alla singola ricorrenza, ma attraversa tutto l’anno.

“La violenza di genere è un’emergenza culturale e sociale che si combatte ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nella società – dice Daniela Milana, responsabile provinciale del Coordinamento Donne della Cgil di Trapani – con la campagna video lanciata a settembre abbiamo voluto metterci la faccia, coinvolgendo insieme donne e uomini della Cgil per ribadire che il cambiamento passa dalla responsabilità collettiva e dal rispetto. Collocare una panchina rossa nella nostra sala d’aspetto ed esporre lo striscione sulla facciata della Camera del Lavoro significa offrire un presidio visibile di ascolto e vicinanza: il 1522 deve essere un riferimento immediato per chiunque stia vivendo una condizione di pericolo e di violenza”.

Nell’ambito delle iniziative, domani alle ore 16.30 si terrà anche l’incontro organizzato dall’ Auser di Marsala nella sede di via Rubino 8. L’appuntamento sarà introdotto da Franca Macchetti, coordinatrice dell’Università Popolare della Terza Età. In programma gli interventi della psicologa Antonella Bianco e dell’assessora alle politiche sociali Anna Caliò. Le conclusioni saranno affidate a Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani. In programma anche intermezzi musicali a cura di Franca Mariotti.