La palestra dell’Istituto di istruzione superiore “Abele Damiani” di Marsala è ancora inutilizzabile e gli studenti chiedono risposte concrete sui tempi di completamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Con una lettera formale datata 18 novembre, i rappresentanti d’istituto e della Consulta provinciale degli studenti hanno presentato una richiesta urgente al Libero Consorzio Comunale di Trapani, manifestando «profondo disagio, crescente indignazione e preoccupazione» per l’ennesimo rinvio nella riconsegna della struttura. L’intervento, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), era stato appaltato dal Libero Consorzio con termine contrattuale previsto per dicembre 2025. La scadenza era già stata disattesa e, dal marzo 2026, il cantiere risulta completamente fermo a seguito della revoca della licenza all’impresa appaltatrice.

A distanza di otto mesi dal blocco dei lavori e quasi un anno dalla data prevista per il collaudo e la consegna, secondo quanto denunciato dagli studenti non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sulla riassegnazione dell’appalto o sulla ripresa delle opere. L’area si presenta in stato di abbandono, privando centinaia di ragazze e ragazzi di uno spazio fondamentale per le attività di Scienze motorie e sportive. Per gli studenti non si tratta soltanto di un problema logistico, ma di una lesione del diritto allo studio e alla salute, oltre che della possibilità di vivere la scuola come luogo di aggregazione e inclusione. Nella lettera viene inoltre evidenziato il rischio di perdere risorse pubbliche preziose, come già accaduto per la palestra del Professionale di via del Fante.

La componente studentesca avanza tre richieste precise: chiarimenti immediati e trasparenti sull’iter amministrativo successivo alla revoca dell’appalto e sulle procedure per il nuovo affidamento; un cronoprogramma certo e vincolante, con la data effettiva di riapertura del cantiere e il nuovo termine per la consegna della palestra; l’attivazione di un tavolo di confronto con una delegazione degli studenti e la dirigenza scolastica, per essere costantemente aggiornati sull’avanzamento dell’opera. «Confidiamo che le istituzioni preposte vogliano farsi carico con la massima urgenza di questa situazione ormai insostenibile», scrivono i rappresentanti, avvertendo che, in assenza di riscontri concreti in tempi brevi, si riservano di intraprendere ulteriori iniziative pubbliche e pacifiche di mobilitazione.