Il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo, ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, con 9 voti favorevoli su 11 consiglieri presenti (2 astensioni). La variazione di bilancio adegua le previsioni di entrata e di spesa alle esigenze emerse nel corso della gestione finanziaria e aggiorna le risorse destinate ai servizi dell’Ente. Per il 2026 la manovra prevede maggiori entrate per 2.399.208 euro e minori entrate per 298.732,26 euro. Sul fronte delle uscite sono previste maggiori spese per 2.179.565,54 euro e minori spese per 79.089,80 euro. Tra gli interventi più significativi della variazione approvata dal consiglio comunale, presieduto da presidente Giuseppe Ancona, figurano le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale dei dipendenti comunali, con un incremento di oltre 200 mila euro, e l’adeguamento degli stanziamenti per il servizio di riscossione dei tributi locali.

Sono previsti maggiori costi per il servizio di gestione dei rifiuti, per circa 90 mila euro, finanziati con maggiori entrate TARI comunicate da Soget. La variazione comprende anche l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione 2025 e di risorse del bilancio corrente 2026. Tra le altre voci illustrate dall’assessore al Bilancio Epifanio Bonventre figurano circa 65 mila euro per incarichi di progettazione, circa 32 mila euro per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza al servizio del comando di polizia municipale, con la fornitura di sette-otto telecamere da collocare in diversi punti sensibili del territorio, e ulteriori 10 mila euro per l’acquisto di vestiario per il personale della Polizia municipale.

Sono stati previsti circa 70 mila euro, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per far fronte a debiti fuori bilancio. Ulteriori risorse, per circa 68 mila euro, sono destinate alle rette di ricovero per donne vittime di violenza. La variazione comprende anche un incremento di circa 8 mila euro per il buono sport e un contributo di circa 12 mila euro per i servizi svolti presso il centro diurno disabili “San Pio da Pietrelcina”. La manovra interessa anche gli esercizi finanziari 2027 e 2028, per i quali sono previste maggiori entrate per 75 mila euro e minori entrate per 35 mila euro in ciascun anno, con maggiori spese per 60 mila euro e minori spese per 20 mila euro.

Tra le variazioni di spesa più rilevanti per il 2026 ci sono 83.399,74 euro per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, 31.700 euro per il settore Urbanistica e 8 mila euro per gli interventi in materia di sport e politiche giovanili. Con gli emendamenti approvati insieme alla variazione sono stati previsti ulteriori interventi per circa 100 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Sono stati inoltre stanziati 27 mila euro per la cultura, 20 mila euro per la manutenzione straordinaria del servizio idrico e circa 18 mila euro per l’acquisto di mezzi destinati al settore tecnico.

Ulteriori risorse riguardano il sostegno alle associazioni sportive, con circa 32 mila euro, e il rinnovo delle dotazioni di arredi scolastici – banchi, sedie e giochi – per circa 15 mila euro, destinati al plesso “Navarra” dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”. Gli emendamenti prevedono inoltre circa 24 mila euro per sostenere il programma delle attività natalizie e per i bisognosi. La variazione, che per il 2026 riguarda sia la competenza sia la cassa, mantiene il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio e comporta il conseguente aggiornamento del Documento unico di programmazione 2026-2028 (DUP). Sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha verificato il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica

«Destiniamo nuove risorse alla manutenzione di strade e marciapiedi, alle scuole e ai servizi sociali, sostenendo al tempo stesso lo sport, la cultura e le iniziative rivolte alla comunità. Abbiamo previsto inoltre stanziamenti per il servizio idrico, la sicurezza urbana, la gestione dei rifiuti e il rinnovo contrattuale del personale comunale – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Bilancio Epifanio Bonventre-. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei diversi settori e garantire risorse per interventi concreti a beneficio della città. Ringraziamo i consiglieri comunali e gli uffici per il lavoro svolto e per il contributo alla definizione della manovra». La seduta prevedeva all’ordine del giorno anche l’esame degli indirizzi per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi comunali ma il punto è stato ritirato per problemi tecnici