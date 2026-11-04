La Grotta Mangiapane e il paesaggio vivente di Custonaci premiati a Foligno

La Grotta Mangiapane si conferma un luogo simbolo della memoria, dell’identità e del patrimonio culturale della Sicilia occidentale. Il progetto “Grotta Mangiapane – Il paesaggio vivente”, predisposto dal Club per l’Unesco Trapani in collaborazione con il Comune di Custonaci, il Parco Archeologico di Segesta e l’Associazione Museo Vivente, ha ottenuto la menzione d’onore nell’ambito della XVI edizione 2026, svoltasi a Foligno, del concorso internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”, iniziativa che promuove le migliori esperienze capaci di coniugare valorizzazione del territorio, tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile. Promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e dei Club per l’UNESCO (FICLU), il concorso si propone, infatti, di valorizzare progetti ed esperienze esemplari, capaci di interpretare il paesaggio non come semplice scenario, ma come espressione viva del rapporto tra comunità, ambiente, cultura ed economia. In questa prospettiva, il paesaggio diventa una risorsa da custodire e trasmettere, ma anche un elemento strategico per costruire nuove opportunità di crescita culturale e sostenibile per il territorio. “Il riconoscimento rappresenta – afferma il Sindaco Fabrizio Fonte – un motivo di orgoglio per la Città di Custonaci e per quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio, dove la storia dell’uomo si intreccia con la natura e le tradizioni continuano a vivere attraverso esperienze culturali e iniziative rivolte al pubblico. La Grotta Mangiapane è, infatti, un luogo di straordinario valore storico, naturalistico e antropologico. Le sue abitazioni in pietra, gli antichi ambienti di lavoro, le stalle e il forno tradizionale restituiscono l’immagine di un mondo rurale che ha saputo instaurare nel tempo un rapporto profondo con il territorio. Il progetto ‘Grotta Mangiapane – Il paesaggio vivente’ valorizza – conclude il primo cittadino – proprio questa peculiarità: la capacità della Grotta di custodire e trasmettere una memoria collettiva, mantenendo vivo il legame tra le testimonianze del passato e le comunità contemporanee”.

“Accogliamo con grande soddisfazione – afferma Carlo Incammisa, Presidente del Club per l’UNESCO di Trapani, il conferimento della Menzione d’Onore nell’ambito del Concorso nazionale ‘La Fabbrica nel Paesaggio’, un riconoscimento che premia non soltanto lo straordinario valore storico, culturale e paesaggistico della Grotta Mangiapane, ma anche un modello virtuoso di gestione e valorizzazione del patrimonio. Il coinvolgimento del Parco Archeologico di Segesta, dell’Associazione Museo Vivente di Custonaci e del Comune di Custonaci dimostra concretamente come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locale possa garantire la tutela e la fruizione di un patrimonio identitario, preservandone l’autenticità e le tradizioni. Come Club per l’UNESCO di Trapani – conclude il Presidente – siamo orgogliosi di aver promosso questa candidatura, nella convinzione che la Grotta Mangiapane rappresenti un esempio virtuoso e replicabile di valorizzazione culturale sostenibile”.