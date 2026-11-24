Una nuova possibilità per studenti, lavoratori e cittadini temporaneamente lontani dal proprio Comune di residenza. Per poter votare fuori sede alle elezioni del 2027, la prima scadenza da segnare in calendario è quella del 31 dicembre 2026. Entro questa data sarà necessario presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede. La possibilità è stata introdotta lo scorso 8 ottobre, con l’inserimento nella nuova legge elettorale della norma che consente di votare nel Comune in cui si vive temporaneamente per motivi di studio, lavoro o cura, senza dover rientrare necessariamente nel luogo di residenza.

Una novità attesa da anni, frutto anche della mobilitazione promossa da The Good Lobby, Will Media e Rete Voto Fuorisede, che hanno portato avanti una campagna per garantire il diritto di voto a chi si trova lontano da casa. Il Ministero dell’Interno ha già pubblicato, il 15 ottobre, la circolare e il modulo necessari per registrarsi. La richiesta, corredata dalla documentazione prevista, dovrà essere presentata al Comune del domicilio temporaneo, online oppure di persona, seguendo le modalità indicate dall’amministrazione comunale.

Per chi acquisirà lo status di fuorisede nel corso del 2027 sarà comunque possibile registrarsi entro 45 giorni prima delle consultazioni elettorali. A richiamare l’attenzione sulle scadenze è The Good Lobby, che chiede al Governo e al Ministero dell’Interno di avviare una campagna informativa nazionale, coinvolgendo anche università e realtà vicine alle giovani generazioni. Il timore è che questa conquista rischi di rimanere poco conosciuta proprio tra i cittadini che potrebbero beneficiarne. «Questo sforzo rischia di diventare vano senza un reale impegno per mettere tutti i cittadini nelle condizioni di registrarsi, informandoli delle scadenze e delle procedure», sottolinea Yari Russo, campaigner di The Good Lobby e rappresentante della Rete Voto Fuorisede.