Tra presunte regie, mozioni di sfiducia, repliche e ironia, il confronto politico cittadino si sposta sempre più sul terreno della comunicazione. Le urne sono ancora lontane, ma il clima è già quello di una campagna. A Trapani non sarà probabilmente necessario attendere l’ufficializzazione delle candidature, la presentazione dei programmi o l’apertura dei comitati elettorali per capire che la partita per il futuro della città è già cominciata. La campagna elettorale, almeno quella mediatica, ha preso il via. E lo ha fatto attraverso dichiarazioni, repliche, allusioni, ricostruzioni politiche e un confronto che, giorno dopo giorno, sembra assumere contorni sempre più definiti.

Il sindaco Giacomo Tranchida, nelle sue recenti ricostruzioni del quadro politico cittadino, sembra individuare attorno a sé una trama di opposizioni, manovre e presunte regie. Una lettura che ha chiamato in causa diversi protagonisti della scena politica trapanese e che, inevitabilmente, ha provocato reazioni.

Tra queste, quella di Mimmo Fazio, che ha scelto di rispondere con un intervento nel quale l’ironia si alterna a passaggi decisamente più severi. Fazio respinge l’idea di essere impegnato a orchestrare manovre contro Tranchida o a condizionare gli equilibri tra i possibili candidati, arrivando a scherzare sulle capacità organizzative che, a suo dire, gli vengono impropriamente attribuite.

Ma dietro il tono ironico c’è una presa di posizione politica precisa. Fazio sostiene di non avere alcun interesse a occuparsi della permanenza del sindaco a Palazzo d’Alì e, anzi, osserva che, dal punto di vista politico, Tranchida potrebbe persino avere interesse a completare il mandato, assumendosi fino in fondo la responsabilità della propria amministrazione davanti ai cittadini.

Un passaggio che sposta il confronto dalla presunta regia della sfiducia al giudizio sull’esperienza amministrativa. Perché, in fondo, il tema che comincia a emergere è proprio questo: dopo anni di governo cittadino, quale bilancio sarà presentato agli elettori e quale idea di Trapani verrà proposta per il futuro?

Fazio non risparmia neppure un riferimento al linguaggio utilizzato nel confronto politico, contestando alcune espressioni legate alle vicende giudiziarie e richiamando l’attenzione sulla responsabilità delle parole, soprattutto quando provengono da chi ricopre una carica istituzionale. Un terreno delicato, sul quale la polemica politica rischia di sconfinare nella personalizzazione del confronto. Il finale della dichiarazione, tuttavia, è quello che più direttamente guarda alla prospettiva elettorale. Fazio dice di non voler costruire la propria candidatura sullo scontro personale con Tranchida, rivendicando piuttosto la rappresentazione di idee diverse della città e, forse, di due stagioni politiche differenti.

Ed è proprio qui che il confronto assume un significato più ampio. Perché Tranchida, da una parte, rappresenta un’esperienza amministrativa ormai consolidata e che inevitabilmente sarà sottoposta al giudizio politico degli elettori. Dall’altra, chi si prepara a proporsi come alternativa dovrà dimostrare di avere non soltanto argomenti per contestare il presente, ma anche una visione credibile per il futuro.

La sensazione è che questo sia soltanto l’inizio. Le schermaglie di oggi potrebbero essere il preludio di una lunga stagione politica, nella quale dichiarazioni e controrepliche, posizionamenti e alleanze, candidature e programmi finiranno progressivamente per delineare il quadro della competizione. La campagna elettorale non è ancora ufficialmente entrata nel vivo. Ma il confronto è già iniziato. E questa volta, a giudicare dai primi segnali, sarà una corsa lunga.