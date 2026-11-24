Dalla lettura alla memoria storica, passando per le testimonianze e le storie di riscatto. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, Alcamo e Misiliscemi propongono iniziative culturali per promuovere il rispetto, la consapevolezza e il protagonismo femminile. I due appuntamenti sono legati da un filo comune: il primo ha affrontato il dolore sommerso delle nuove generazioni e la necessità di rompere il silenzio, mentre il secondo riporterà alla memoria le battaglie delle donne che hanno lottato per i diritti, il lavoro e la giustizia sociale. Un percorso che unisce passato e presente, ricordando come la cultura e la memoria possano contribuire a costruire una società più consapevole e libera dalla violenza.

Ad Alcamo una “vetrina” speciale in biblioteca

Ad Alcamo, la biblioteca civica Sebastiano Bagolino ha allestito una vetrina tematica con una selezione di romanzi, saggi e testimonianze dedicati all’uguaglianza di genere, all’affettività consapevole e al contrasto della violenza. L’obiettivo è trasformare la biblioteca in uno spazio di ascolto e riflessione, dando voce a storie spesso invisibili e offrendo ai lettori strumenti per comprendere e contrastare ogni forma di sopraffazione. La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, ricorda le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, attiviste dominicane conosciute come «Las Mariposas», assassinate il 25 novembre 1960 per essersi opposte alla dittatura del loro Paese. La biblioteca invita i cittadini a visitare la vetrina e a prendere in prestito i volumi disponibili. La struttura si trova all’interno del complesso del Collegio dei Gesuiti ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 e la domenica dalle 16.30 alle 19.30.

A Misiliscemi un incontro il 29 novembre

A Misiliscemi, invece, il Comune ha promosso il progetto «Voci di Donne: Tra Fragilità e Coraggio – Percorsi di consapevolezza, ferite, memoria e rinascita», un percorso culturale ed educativo articolato in due appuntamenti dedicati alle storie femminili, alla memoria e alla consapevolezza sociale. Il programma prosegue domenica 29 novembre, alle 18, a Baglio Elena, a Pietretagliate, con la presentazione del volume di Salvatore Bongiorno «Lotte contadine nella Sicilia dei feudi – Il coraggio di Ninetta Gigante» (QUICK Edizioni). L’incontro, dal titolo «Radici di resistenza: la forza delle donne nella storia e nella terra di Sicilia», ripercorrerà una pagina significativa della storia sociale dell’Isola, attraverso la vicenda di Ninetta Gigante e il ruolo delle donne lavoratrici nelle lotte sociali ed emancipatorie della Sicilia contadina del dopoguerra. A dialogare con l’autore sarà Jana Cardinale.