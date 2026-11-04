Grave incidente stradale a Bonagia, 15enne in codice rosso

Paura nella tarda mattinata di oggi a Bonagia, frazione di Valderice, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12.30 lungo la strada provinciale 20, all’altezza dell’incrocio con via Visconti, nei pressi del supermercato Md. Il giovane, che viaggiava a bordo di uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Valderice e i sanitari del 118. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è arrivato in codice rosso traumatico, il livello di massima urgenza.I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.