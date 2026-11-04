Gestione dei rifiuti, il Circolo PD di Marsala organizza un incontro

La gestione dei rifiuti, la tutela e il decoro del territorio e le opportunità legate alla transizione verso un’economia circolare concreta: sono questi i temi al centro della tavola rotonda aperta alla cittadinanza in programma per questa sera, mercoledì 4 novembre, alle ore 18, presso la sede del Partito Democratico di Marsala in Corso Gramsci, 16. L’iniziativa nasce dalla volontà del Circolo dem di promuovere un momento partecipato di confronto e ascolto con associazioni, movimenti, forze politiche e cittadini. L’obiettivo è raccogliere competenze, idee e proposte concrete per affrontare con visione e pragmatismo le sfide ambientali del territorio e costruire un modello sostenibile per la città. “Crediamo fermamente che il cambiamento e la costruzione di una visione sostenibile per Marsala debbano partire dalla partecipazione attiva e dal dialogo aperto tra tutte le realtà che vivono e conoscono il territorio”, spiega la segretaria del circolo PD Linda Licari.