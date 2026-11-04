“Fimmine”, a Marsala arte e solidarietà contro la violenza sulle donne

Una serata di teatro, musica ed emozioni per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sostenere concretamente le donne in difficoltà. Domenica 29 novembre, alle ore 18, il Cine Teatro Don Bosco di Marsala ospiterà “Fimmine”, lo spettacolo di Luana Rondinelli promosso dal Rotary Club Marsala insieme al Rotaract Club Marsala, con una finalità che va ben oltre il palcoscenico: raccogliere fondi a favore dell’associazione Co.tu.le.vi. di Petrosino, impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza e stalking. Un appuntamento che unisce cultura, impegno sociale e solidarietà, affidando al linguaggio universale dell’arte il compito di raccontare, emozionare e soprattutto invitare alla riflessione. Protagonista della serata sarà Luana Rondinelli, autrice dello spettacolo, che condividerà le letture con Giada Costa, accompagnata dalle musiche de I Musicanti di Gregorio Caimi. Parole e note si intrecceranno in una rappresentazione che mette al centro l’universo femminile, le sue fragilità, la sua forza e la capacità delle donne di affrontare le difficoltà e rivendicare la propria dignità.

Ma “Fimmine” non sarà soltanto un evento culturale. La sua importanza risiede soprattutto nella scelta di trasformare una serata a teatro in un’occasione concreta di aiuto. L’intero ricavato dello spettacolo sarà infatti devoluto all’associazione Co.tu.le.vi. di Petrosino, realtà che quotidianamente opera a sostegno delle donne che subiscono violenze, abusi e comportamenti persecutori.In un periodo in cui le cronache continuano a raccontare episodi drammatici di femminicidi e violenza di genere, iniziative come questa assumono un significato particolarmente importante. La sensibilizzazione non può limitarsi alle parole di condanna o all’indignazione di fronte all’ennesimo fatto di cronaca: deve tradursi anche in gesti concreti, capaci di sostenere chi lavora ogni giorno per offrire ascolto, protezione e nuove opportunità alle vittime. È proprio questo lo spirito con cui il Rotary Club Marsala e il Rotaract hanno scelto di promuovere l’iniziativa, chiamando a raccolta la comunità marsalese e invitando cittadini, famiglie e associazioni a partecipare numerosi. Ogni biglietto acquistato rappresenterà un contributo concreto alla solidarietà, oltre che un’opportunità per assistere a uno spettacolo di qualità, nel quale teatro e musica diventano strumenti di consapevolezza e partecipazione civile. L’invito è dunque rivolto a tutta la cittadinanza: riempire il teatro significa non soltanto condividere una serata di arte e spettacolo, ma anche manifestare vicinanza alle donne che vivono situazioni di difficoltà e a chi quotidianamente si impegna per aiutarle. Perché la violenza sulle donne non è un problema che riguarda soltanto le vittime, ma una questione che interpella l’intera società. E ciascuno, anche attraverso un piccolo gesto, può contribuire a costruire una comunità più attenta, consapevole e solidale. L’appuntamento con “Fimmine” è per domenica 29 novembre, alle ore 18, al Cine Teatro Don Bosco di Marsala. Il costo del biglietto è di 18 euro. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso gli organizzatori, che invitano gli interessati a prenotare per tempo e a coinvolgere amici e familiari. L’iniziativa vede la partecipazione, in qualità di media partner, di ItacaNotizie.it e Marsala C’è, a sostegno di un progetto che mette insieme cultura, informazione e responsabilità sociale. Una serata per emozionarsi, riflettere e soprattutto esserci. Perché anche attraverso il teatro è possibile dare voce a chi troppo spesso non riesce a farsi ascoltare e trasformare la partecipazione in un autentico gesto di solidarietà.