Coppa Italia: il Marsala 1912 vince 3 a 1 contro San Giorgio Piana

Il Marsala 1912 vince per 3 a 1 la gara valida come ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il San Giorgio Piana davanti al proprio pubblico al “Nino Lombardo Angotta”. Tifosi che dalla tribuna sono stati spostati in gradinata dopo la caduta dalla copertura di qualche pezzo. Nonostante il primo tempo si sia chiuso nell’1 pari, come il risultato dell’andata, si è visto un buon Marsala per i primi 20 minuti. Gli azzurri di Mister Giannusa sono andati sotto di una rete solo al 30′ con Pierce in rete a causa di una distrazione del portiere lilybetano. Dieci minuti più tardi è Cracchiolo a rimettere in pari le due formazioni, da una mischia in area avversaria. Nel secondo tempo partita molto combattuta fino a quando Mister Giannusa non fa entrare in campo due preziose pedine che sono riuscite così a ribaltare il risultato: al 43′ goal di Ficarrotta e al 46′ rete di Carbonaro. Il prossimo turno il Marsala giocherà contro il Lascari Cefalù.