Alla Caffetteria Zicaffè, pausa pranzo superveloce e adesso anche le promo per studenti e strutture ricettive

Il tempo per il pranzo è poco, ma il piacere di sedersi a tavola merita il suo spazio. Da questa esigenza nasce la proposta della caffetteria Zicaffè, storica antica torrefazione di via Abele Damiani 88, nel centro di Marsala: un primo piatto del giorno e un caffè a 6 euro. Una formula pensata per chi lavora, studia o si trova in città e cerca una pausa gustosa, rapida e conveniente. Al centro dell’offerta ci sono la tradizione italiana e gli ingredienti selezionati, con una proposta del giorno da conoscere direttamente in caffetteria. L’idea è semplice: rendere il pranzo un appuntamento accessibile, anche quando l’agenda lascia pochi minuti a disposizione. Prenotando con un po’ di anticipo, il primo può essere servito in pochi minuti, facilitando l’organizzazione della pausa. La cucina resta aperta fino alle 16: un’opportunità anche per chi termina il turno più tardi o deve rimandare il pranzo per un impegno imprevisto. Accanto alla formula con primo e caffè, trovano spazio le insalatone, disponibili a partire da 5 euro, per chi preferisce un’alternativa. Un’attenzione particolare è riservata agli studenti. La proposta dedicata prevede panino e bibita a 5 euro, con la possibilità di scegliere tra il panino fresco con pomodoro, prosciutto e mozzarella e quello caldo al cartoccio. L’offerta è limitata nel tempo e riservata a chi presenta un documento studente, come badge o libretto scolastico: condizioni e disponibilità vanno richieste in cassa.

La Caffetteria Zicaffè guarda anche all’accoglienza turistica, con una convenzione pranzo dedicata ai B&B e agli alberghi di Marsala. Un’occasione per le strutture ricettive che desiderano segnalare ai propri ospiti una sosta nel centro storico, tra una passeggiata e la visita alla città. A seguire il servizio sono Giacomo e Rossella, che invitano a prenotare per tempo, anche in considerazione dei posti limitati. Per informazioni, prenotazioni e richieste di asporto si può inviare un messaggio WhatsApp al 347 4672512 oppure chiamare lo 0923 953086. Aperta dalle 8 alle 20, la caffetteria conserva la propria identità legata al mondo del caffè: dalla tazzina al banco al macinato fresco da portare a casa, senza dimenticare gli apprezzati cremini, protagonisti della pausa dolce.Il pranzo veloce si aggiunge così alle abitudini di chi già frequenta il locale. E Giacomo e Rossella anticipano altre novità, che saranno svelate prossimamente. Intanto, l’invito è concreto: concedersi un primo e un caffè, nel cuore di Marsala, con una spesa di 6 euro.