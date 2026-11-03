Prevenzione cardiaca, screening gratuiti per gli sportivi nel trapanese

Un nuovo strumento per individuare precocemente i rischi cardiovascolari e prevenire le morti improvvise durante l’attività sportiva. È l’obiettivo del progetto promosso dall’associazione Batticuore Batti Odv, che potenzierà i controlli gratuiti nella provincia di Trapani grazie al sostegno economico di UniCredit. L’iniziativa, denominata “Lo screening con Ergospirometria: prevenzione della morte improvvisa dello sportivo dilettante”, è stata presentata nei giorni scorsi al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, alla presenza di Daniela Collura, area manager retail Trapani di UniCredit, e di Gaspare Rubino, presidente dell’associazione.

Il contributo, deliberato attraverso il Fondo Carta Etica della banca, consentirà di acquistare un sistema completo per gli esami cardiopolmonari, composto da un tapis roulant professionale, un’apparecchiatura per l’ergospirometria e un defibrillatore semiautomatico. La nuova dotazione permetterà di ampliare le attività di prevenzione già portate avanti dall’organizzazione sul territorio. Il progetto prevede screening gratuiti rivolti alle società sportive dilettantistiche e alle persone affette da cardiomiopatie e cardiopatie congenite dell’età adulta. Accanto ai controlli sono in programma incontri informativi e campagne di sensibilizzazione, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e della sicurezza nella pratica sportiva. Secondo le stime dei promotori, le iniziative potrebbero raggiungere circa 27 mila sportivi della provincia, con ricadute indirette su oltre 50 mila cittadini delle comunità coinvolte.

“Da anni siamo impegnati nella promozione di campagne di screening e sensibilizzazione sui temi della salute cardiovascolare”, ha dichiarato Gaspare Rubino, sottolineando come il sostegno di UniCredit consentirà di ampliare il raggio d’azione dell’associazione e aumentare le opportunità di diagnosi precoce. Per Salvatore Malandrino, regional manager di UniCredit, il finanziamento rappresenta un investimento a favore della salute pubblica e della prevenzione, attraverso l’accesso a strumenti diagnostici avanzati. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività sostenute dalla Carta Etica di UniCredit. Dal 2011 al 2026, secondo i dati della banca, sono stati destinati in Sicilia quasi 2,8 milioni di euro a 224 progetti promossi da organizzazioni non profit.