Antonini, per il documentario sulla sua vita il Tribunale dà ragione ai produttori (mai pagati)

Un documentario per raccontare la sua esperienza imprenditoriale e sportiva a Trapani, tra calcio e pallacanestro, ma il progetto si è trasformato in una controversia giudiziaria. Valerio Antonini dovrà pagare 84 mila euro alla società di produzione incaricata di realizzare il cortometraggio sulla sua vita. A stabilirlo è stato il Tribunale, dopo l’azione legale promossa dalla 3 Points Productions – la stessa che organizza il Trapani Film Festival – che aveva ricevuto l’incarico di realizzare il lavoro audiovisivo. La vicenda, riportata da Repubblica Palermo, riguarda un progetto nato per raccontare la figura dell’imprenditore romano e il suo percorso nel mondo dello sport trapanese, con l’acquisizione delle società calcistica e cestistica della città.

Secondo quanto emerge dalla vicenda, il documentario avrebbe dovuto ripercorrere l’avventura di Antonini nel territorio trapanese, con particolare attenzione all’investimento nel calcio e nel basket e alle ambizioni sportive legate alle due società. Il progetto, tuttavia, non sarebbe arrivato a compimento e la società di produzione non avrebbe ricevuto il compenso previsto. Da qui la decisione di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento delle somme dovute. Il Tribunale ha accolto la richiesta, disponendo un’ingiunzione di pagamento per circa 84 mila euro nei confronti dell’imprenditore. La vicenda aggiunge un nuovo capitolo alle controversie economiche e giudiziarie che negli ultimi mesi hanno interessato Antonini e le sue attività sportive a Trapani, già al centro di diversi contenziosi.