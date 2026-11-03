Continua l’allerta gialla temporali in Provincia di Trapani

Si sta indebolendo e gradualmente spostando dal Sud Italia verso la Grecia il vortice responsabile di condizioni di forte maltempo lunedì sulle regioni centro-meridionali. Già da ieri un vortice ciclonico dal Tirreno si porterà sullo Ionio. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti. L’estensione prevista potrebbe generare situazioni critiche con allagamenti e dissesti idrogeologici, in quanto almeno 50mm/24 ore potrebbero essere raggiunti su larga scala. Ancora temporali quindi e forte vento in una parte della Sicilia, quella Occidentale, almeno fino ad oggi. L’allerta è gialla e potrebbe pian piano lasciare la Sicilia in attesa di un nuovo bollettino della Protezione Civile regionale.