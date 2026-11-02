A Trapani il Job Fair: colloqui con le aziende per trovare lavoro

Un’intera giornata dedicata al lavoro, all’orientamento professionale e all’incontro tra domanda e offerta. Giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 17, in via Erice 1/B, nei locali dell’ex Mattatoio a Trapani, si terrà il Job Fair “Officina delle opportunità”, iniziativa rivolta a chi è alla ricerca di un’occupazione e a chi desidera costruire il proprio futuro professionale. L’evento è promosso dal Servizio XV della Regione Siciliana – Centro per l’Impiego di Trapani, in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e i Consulenti del lavoro di Trapani. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Trapani, del CPIA Trapani, di ANCoS aps e dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro.

La giornata offrirà ai partecipanti la possibilità di incontrare direttamente le aziende del territorio e conoscere le opportunità occupazionali disponibili. Il programma prevede colloqui di selezione con le imprese alla ricerca di personale, attività di orientamento e supporto informativo rivolte in particolare a giovani e studenti, oltre ad approfondimenti sui temi dell’occupazione e sulle dinamiche del mercato del lavoro. L’obiettivo è favorire il contatto diretto tra candidati e imprese, fornendo al tempo stesso strumenti e indicazioni utili per affrontare la ricerca di un impiego e individuare percorsi professionali adeguati alle proprie competenze. Per conoscere i profili ricercati dalle aziende nelle diverse sedi della provincia e presentare la propria candidatura alle selezioni, è necessario compilare la procedura disponibile online al link https://forms.gle/jtmk11odB6pzSqmY8. Il collegamento è accessibile anche attraverso il QR code riportato nella locandina dell’evento.