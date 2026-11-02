Trapani, incendio a una cabina elettrica vicino al cantiere di Palazzo Lucatelli

Momenti di preoccupazione nel centro storico di Trapani, dove un incendio ha interessato una cabina elettrica situata lateralmente al cantiere di Palazzo Lucatelli, edificio da tempo interessato da lavori di ristrutturazione. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunti sul posto con diversi mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il rogo ha coinvolto la cabina elettrica, rendendo necessari ulteriori accertamenti per verificare le condizioni dell’impianto e scongiurare eventuali rischi. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i tecnici di Enel, impegnati nelle verifiche sulla rete elettrica per individuare le cause dell’accaduto e accertare la presenza di eventuali ulteriori criticità. Al termine delle prime operazioni, l’isolato è rimasto senza energia elettrica. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio, mentre i controlli tecnici sono finalizzati a garantire la sicurezza dell’impianto e consentire il ripristino del servizio. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di Palazzo Lucatelli, nel cuore del centro storico trapanese, dove proseguono gli interventi di recupero dell’edificio.