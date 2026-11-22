Anche l’istituto omnicomprensivo di Pantelleria, in provincia di Trapani, potrà contare nell’anno scolastico 2026-2027, su un finanziamento della Regione per contrastare l’isolamento geografico e consentire agli studenti di partecipare a nuove opportunità culturali e formative fuori dall’Isola. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano, è contenuta in un decreto che assegna un contributo di 102 mila euro al progetto “S.O.S – Scuola oltre lo scoglio”, proposto dall’istituto omnicomprensivo “V. Almanza – A. D’Ajetti”, che riunisce i percorsi di istruzione dall’infanzia alle superiori.

«Dopo le Pelagie – afferma l’assessore Mimmo Turano – sosteniamo anche la scuola di Pantelleria, perché siamo convinti che la distanza geografica non debba mai rappresentare un limite alle opportunità di crescita e formazione dei nostri studenti. Il governo Schifani ha messo in campo diversi interventi per contrastare l’isolamento geografico e superare i limiti derivanti dalla condizione di insularità, con particolare attenzione alle realtà scolastiche delle isole minori. Sostenendo il progetto “S.O.S. – Scuola oltre lo scoglio”, contribuiamo ad abbattere i costi degli spostamenti, che spesso rappresentano un ostacolo alla partecipazione degli studenti delle isole minori ad esperienze culturali, formative ed educative sulla terraferma. Vogliamo garantire pari opportunità educative e di accesso alla cultura a tutti gli studenti siciliani, indipendentemente dal luogo in cui si trova la loro scuola, e rafforzare il ruolo della scuola come presidio fondamentale di crescita, inclusione e sviluppo dei territori». Il decreto è disponibile nel sito della Regione Siciliana al seguente link.