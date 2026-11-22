Il 23 novembre l’iniziativa “Oltre il silenzio: voce ai diritti”. Il progetto si aggiunge al percorso della memoria avviato nel maggio 2025

Quattro nuovi QR code per ricordare le donne vittime di femminicidio del nostro territorio e rendere accessibili a chiunque le loro storie. I codici rimanderanno alle storie di Maria Amatuzzo, Anna Elisa Fontana, Daniela La Gumina e Marisa Leo. I quattro QR code saranno collocati lunedì 23 novembre sul totem commemorativo di Largo Barone, nel centro storico di Erice, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre il silenzio: voce ai diritti – Stop alla violenza contro le donne”, in programma alle ore 10, ed in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre di ogni anno. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Erice e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con le associazioni Inner Wheel Club di Trapani, Co.Tu.Le.Vi., Fidapa Bpw Italy Paceco, Centro Italiano Femminile comunale di Trapani (C.I.F.), Associazione Progettistica Dopo di Noi Trapani, Cisl Palermo Trapani, Unione Donne in Italia (U.D.I.), Cgil Trapani, Uil Pari Opportunità e Upia Casartigiani. Alla mattinata prenderanno parte anche gli studenti degli istituti scolastici del territorio. L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato dal Comune nel maggio 2025 proprio a Largo Barone, luogo di memoria e riflessione. Lì, infatti, vennero inaugurati una targa in memoria delle vittime di femminicidio, due panchine e un totem commemorativo. In quell’occasione fu attivato anche un primo QR code, collegato a un elaborato degli studenti della scuola secondaria “G. Mazzini” dedicato a Maria Anastasi, vittima di femminicidio nel 2012. Con la nuova installazione, il percorso si arricchisce di ulteriori testimonianze, mantenendo al centro la memoria delle vittime e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

«Largo Barone è un luogo che abbiamo voluto dedicare alla memoria delle donne vittime di violenza, perché il loro ricordo non si esaurisca in una giornata o in una ricorrenza, ma continui a parlare alla nostra comunità. Conoscere le loro storie, anche quelle delle donne del nostro territorio, significa comprendere più a fondo la gravità di un fenomeno che non può lasciarci indifferenti. Vogliamo che questo spazio mantenga vivo un messaggio di attenzione, rispetto e responsabilità, e che chiunque vi si fermi possa trovare un’occasione di riflessione», dichiara la sindaca Daniela Toscano. «Con l’aggiunta di questi quattro QR code ampliamo il percorso avviato lo scorso anno, dando la possibilità di conoscere altre storie di donne vittime di femminicidio. Dietro ogni nome c’è una vita, una famiglia, una storia che appartiene anche alla nostra comunità e che merita di essere conosciuta. È importante che questo luogo diventi occasione di riflessione per tutti, ma soprattutto per i più giovani, perché soltanto attraverso la conoscenza, il confronto e l’educazione al rispetto possiamo contribuire a prevenire la violenza e a contrastare quei modelli culturali che la alimentano», dichiara l’assessora con delega alle politiche sociali e giovanili, Carmela Daidone. L’iniziativa è aperta alla partecipazione della cittadinanza.