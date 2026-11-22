Vittoria non brillante ma necessaria quella che il Marsala Futsal 2012 si è andata a prendere a Soverato contro il Blingink, nell’8ª giornata di A2 Girone D. Tre punti preziosi in trasferta per la formazione lilybetana che si impone 2-1 confermando il carattere della squadra, capace di portare a casa una partita tutt’altro che semplice con la consapevolezza che c’è ancora tanto da lavorare, da migliorare e da costruire, con la testa sempre al prossimo impegno, questa volta al Palasport di casa contro Reggio Futsal il 28 novembre. Guardando alla classifica, il Marsala si porta a 15 punti al pari di Gear Piazza Armerina e Adrano e a -1 dal Melilli. Solo va il Regalbuto a 19 punti.

L’inizio è equilibrato per entrambe le squadre che appaiono poco lucide nella costruzione del gioco, con azioni che spesso si perdono nelle aree avversarie. Solo al 4’ si vede il primo tiro in porta di De Bartoli. Gli azzurri cercano la prima rete ma il gioco è spesso frammentario. E’ il Soverato che trova la prima rete al 6’ con Zapponi in un’azione quasi lenta che sfrutta la difesa scoperta del Marsala. Ancora una volta però, il goal degli avversari suona la sveglia per i lilybetani che un minuto dopo trovano il pari con Caropi su assist di Patti. Dopo un brivido in difesa su cui interviene Petkovic, su un calcio piazzato al 16’ è Zullo che stampa il pallone in rete per l’1 a 2. Alla ripresa succede poco e spesso in maniera disordinata. Qualche occasione per parte e poche fiammate da bel futsal, il Marsala è abituato a ben altro calcio a 5 e quando ritrova quel luccichio negli occhi, gli avversari non hanno scampo.