Un nuovo esemplare di eritrina è stato messo a dimora in Viale Duca d’Aosta a Trapani, davanti all’Istituto Scolastico Elda Pucci, per celebrare la Giornata Internazionale dell’Albero e promuovere la cura del verde urbano. Il dono alla città nasce dall’iniziativa “Un albero per il futuro”, realizzata dal Kiwanis Club Trapani Saturno insieme al Circolo di Trapani dell’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e rientra nell’area ambiente, nell’ambito del service “Energia, clima, verde urbano… – Piano operativo” tra i service programmati per l’anno sociale 2026-27 dal governatore Nunzio Spampinato.

La cerimonia ha visto in prima linea i piccoli alunni della scuola primaria Elda Pucci, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Bassi Catalano”. Alla presenza della dirigente scolastica Ornella Cottone, delle insegnanti e di numerosi genitori, i bambini hanno dato vita a un momento partecipato e festoso attraverso canti, cori e letture di poesie dedicate all’ambiente. Proprio ai più giovani si è rivolto Antonio Trama, presidente del Kiwanis Club Trapani Saturno, rappresentato anche da alcuni soci, evidenziando il valore della piantumazione e la responsabilità di custodire il nuovo albero nel tempo. Un richiamo alla memoria e alla prospettiva: serve la stessa visione che, oltre cent’anni fa, spinse a piantumare le prime eritrine lungo quel viale dopo il prosciugamento del tratto di mare che lambiva la strada. Sullo stesso tema è intervenuto Filippo Salerno, responsabile cittadino del Circolo AIAB, che ha chiesto ai bambini di prendersi cura dell’eritrina con continuità, accudendola come i genitori fanno con i propri figli. A conclusione dell’iniziativa, i ragazzi, accompagnati dalle maestre e dalla dirigente scolastica e seguiti dagli applausi dei genitori, hanno salutato l’albero appena piantato, legando il gesto simbolico della giornata all’impegno quotidiano per le nuove generazioni.