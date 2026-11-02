La Questura di Trapani celebra la commemorazione dei defunti 

In occasione della ricorrenza del 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, si è svolta presso l’atrio della Questura di Trapani una cerimonia in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Il Questore Egidio Di Giannantonio, accompagnato dal suo Vicario e da una rappresentanza di Funzionari, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della lapide in segno di omaggio e riconoscenza verso quanti, attraverso il proprio impegno ed il proprio sacrificio, hanno lavorato al servizio della Polizia di Stato. Il cappellano della Polizia di Stato, Don Antonino Adragna, ha accompagnato il momento di raccoglimento e preghiera in ricordo dei defunti, ricordandone il sacrificio e il prezioso servizio reso alla collettività.

La commemorazione ha rappresentato infatti un momento di profonda riflessione e memoria, volto a rinnovare il ricordo di coloro che con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio, hanno onorato l’uniforme e i valori della nostra istituzione. Presenti alla cerimonia il Presidente ed alcuni membri della Sezione trapanese dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato intitolata a Pietro Ermelindo Lungaro. Nella medesima giornata, presso il Sacrario Militare del Cimitero di Trapani, il Vescovo della Diocesi di Trapani, Mons. Pietro Maria Fragnelli, ha celebrato la Santa messa in suffragio ai caduti, alla presenza della Autorità Civili, Religiose e Militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma e relative rappresentanze. Alla solenne commemorazione ha preso parte anche un plotone interforze, rappresentato dalle diverse Forze Armate e di Polizia, schierato per rendere gli onori ai Caduti.