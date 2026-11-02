Mazara, trovato morto un uomo lungo la Statale 115: disposta l’autopsia

Il corpo di un uomo di circa 50 anni, di nazionalità straniera e senza fissa dimora, è stato rinvenuto lungo la Statale 115, in via Falcone-Borsellino, a Mazara del Vallo. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo il civico 78, nei pressi di una scaletta che conduce a una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Restano ancora da chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quella di un malore e quella di una caduta accidentale, ma al momento non vi sono certezze sulle circostanze della morte.

La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Mazara del Vallo, dove sarà sottoposta ad autopsia. L’esame dovrà fornire indicazioni utili a stabilire con precisione le cause del decesso e a chiarire quanto accaduto. L’intervento ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. Per consentire il recupero del corpo e lo svolgimento delle verifiche, è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto compreso tra la Statale 115 e le vie Valdemone e Valdinoto.