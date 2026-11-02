A Marsala un incontro con i produttori di vino per sante messe

Venerdì 13 novembre, alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Cecilia nella chiesa del Purgatorio a Marsala, si terrà l’incontro dedicato ai produttori dei vini da messa, organizzato dal delegato vescovile per il vino della santa messa don Daniele Donato. Giuseppe Costa, direttore dell’Ufficio liturgico dell’Arcidiocesi di Palermo, relazionerà sul tema “Dal frutto della vite al calice della salvezza. Il significato biblico, teologico e liturgico del vino nel mistero eucaristico”. A seguire intervento del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Si concluderà con un momento conviviale.
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