Un finanziamento di 2 milioni 340 mila euro per realizzare interventi strategici di potenziamento infrastrutturale, adeguamento della viabilità e miglioramento dei servizi pubblici. È il risultato conseguito dal Comune di Partanna con la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie regionali relative all’Avviso pubblico del 16 febbraio 2026, promosso dal Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a sostenere investimenti strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno. La proposta progettuale, pari ad un totale di 2 milioni 600 mila euro cofinanziata dal Comune di Partanna con una quota del 10%, presentata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, è stata ammessa a finanziamento conseguendo 60 punti nella valutazione tecnica e classificandosi al quinto posto tra i 17 interventi finanziabili in Sicilia.



Nello specifico, la proposta progettuale riguarda un intervento di infrastrutturazione e riqualificazione dell’area Pip di contrada San Martino – Ex zona baraccopoli Papa Giovanni XXIII. L’intervento proposto è finalizzato alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per la rifunzionalizzazione dell’area e per la futura attivazione di processi di sviluppo produttivo, attraverso opere come realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso, sistemazione della rete viaria interna, realizzazione della pubblica illuminazione.

L’obiettivo principale è quello di trasformare un’area oggi caratterizzata da condizioni di abbandono e marginalità in uno spazio funzionale, accessibile e potenzialmente attrattivo per future iniziative imprenditoriali, creando le condizioni necessarie per il successivo sviluppo della zona produttiva. Tramite la realizzazione delle opere previste, l’Amministrazione comunale intende restituire al territorio uno spazio strategico oggi inutilizzato, trasformandolo in una piattaforma produttiva sicura, accessibile e pronta ad accogliere nuove attività artigianali, produttive e di servizio.



«Accogliamo con grande soddisfazione questo risultato, che rappresenta un’opportunità concreta per continuare a investire nello sviluppo di Partanna e nella qualità delle infrastrutture e dei servizi a disposizione della nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Li Vigni – Il quinto posto nella graduatoria regionale è un riconoscimento importante, perché testimonia la capacità dell’Amministrazione di elaborare proposte progettuali valide e di intercettare risorse strategiche per il territorio. Desidero sottolineare, in particolare, il lavoro e la professionalità degli uffici comunali, il cui impegno ha consentito di raggiungere questo obiettivo. Essere tra i primi Comuni premiati in Sicilia conferma che la programmazione, la qualità della progettazione e la capacità di operare in sinergia sono elementi fondamentali per dare risposte alle esigenze della città e costruire nuove prospettive di crescita».



«Ho creduto fortemente in questo progetto fin dall’inizio, scegliendo di portarlo avanti con determinazione anche quando, alla luce dei criteri del bando, il finanziamento appariva tutt’altro che scontato – afferma Valeria Battaglia, vicesindaco e assessora con delega ai Lavori pubblici – È stato un lavoro di squadra con i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale, che ringrazio per l’impegno e il lavoro svolto. Oggi portiamo a casa un risultato di grande rilievo per Partanna, che premia la capacità della nostra Amministrazione di programmare, cogliere le opportunità e trasformarle in investimenti strategici. Un investimento che ci consentirà di restituire alla città un’area oggi inutilizzata, creando le condizioni per nuovi insediamenti produttivi, investimenti e opportunità di sviluppo economico e occupazionale».