Marsala 1912, il presidente Casa ad alcuni tifosi ‘criticoni’: “Rimanete pure casa”

Parole dure del presidente del Marsala 1912, Angelo Casa, che dopo la vittoria in rimonta della squadra ha affidato ai social un lungo sfogo contro una parte dei tifosi presenti in tribuna, accusati di criticare e fischiare i giocatori durante la partita, senza attendere il fischio finale e senza, a suo giudizio, un reale motivo sportivo. Casa non ha usato mezzi termini, chiedendo un sostegno incondizionato ai calciatori per tutti i novanta minuti: “I ragazzi vanno supportati dal primo all’ultimo minuto!”. Il presidente ha riconosciuto il diritto dei tifosi di contestare una prestazione o un risultato, ma soltanto al termine della gara: “Siete nella facoltà di fischiare la prestazione o il risultato….ma alla fine della partita, non durante”.

Nel suo intervento ha ricordato la reazione della squadra, capace di andare sotto nel punteggio e poi ribaltare il risultato, dimostrando, secondo Casa, “carattere, orgoglio e grinta“. Un atteggiamento che, a suo avviso, avrebbe meritato maggiore incoraggiamento dagli spalti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il presidente ha invece ringraziato gli ultras per il sostegno garantito durante tutta la partita, anche sullo 0-1: “Ringrazio di cuore gli ultras che hanno intonato cori di incoraggiamento durante la partita anche e soprattutto sul risultato di 0-1. E che poi hanno festeggiato con noi alla fine”. Casa si è detto certo che avrebbero applaudito la squadra anche in caso di sconfitta. Da qui l’attacco alla parte della tribuna che avrebbe manifestato dissenso durante il gioco: “Non vi permettete a fischiare i ragazzi, ad insultarli, a scoraggiarli durante la partita, Vergognatevi”. E ancora, rivolgendosi a chi non avrebbe dimostrato attaccamento ai colori azzurri: “Piuttosto rimanete a casa a vedere la Juventus, il Milan e l’Inter. Ridicoli”. Lo sfogo si è concluso con un avvertimento in vista delle prossime gare. Casa ha annunciato che sarà presente in tribuna già dalla prossima partita e che, se necessario, affronterà direttamente i contestatori: “Sarò in tribuna già dalla prossima partita e, se necessario, vi affronterò singolarmente, state certi che non ve lo permetterò!”. Un messaggio dai toni particolarmente accesi che apre un confronto sul rapporto tra società, squadra e tifoseria, con il presidente che rivendica la necessità di sostenere il Marsala 1912 durante tutta la gara, indipendentemente dal risultato momentaneo.