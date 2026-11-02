Maltempo, scatta l’allerta gialla nel trapanese: temporali e vento forte

La provincia di Trapani si prepara a una nuova fase di maltempo. È stata diramata l’allerta gialla per la giornata di oggi, lunedì 2 novembre, nell’ambito di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà diverse aree della Sicilia. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.

Le piogge più consistenti sono attese soprattutto sui settori centro-settentrionali dell’Isola, con quantitativi localmente moderati. Nel resto della regione le precipitazioni saranno generalmente più isolate, con accumuli deboli. A preoccupare è anche il vento, previsto forte fino a burrasca dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche di burrasca forte sui settori meridionali. Condizioni in peggioramento anche per i mari: i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio saranno da molto mossi ad agitati. L’allerta gialla riguarda, oltre al trapanese, anche alcune aree delle province di Palermo, Agrigento, Messina e Catania. Nel resto della Sicilia il livello di allerta indicato dalla Protezione civile è verde.