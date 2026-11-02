Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, Fabio Sardo nominato nuovo direttore generale

L’ingegnere marsalese Fabio Sardo è il nuovo direttore generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale. Si tratta di una realtà strategica per la gestione delle risorse idriche, la manutenzione delle infrastrutture irrigue e lo sviluppo del comparto agricolo del territorio, che comprende che comprende i Consorzi di bonifica di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

Per Sardo si tratta di un incarico di particolare rilievo, che rappresenta anche il riconoscimento di un percorso professionale maturato nel settore della bonifica, della progettazione e della realizzazione di importanti opere pubbliche.

Il professionista lilibetano conosce già da vicino la complessa realtà consortile. Nel corso della sua carriera ha infatti ricoperto il ruolo di direttore generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani e successivamente ha svolto e svolge attività di dirigente tecnico presso il Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale.

Un bagaglio professionale consolidato da una significativa esperienza nella realizzazione di opere pubbliche, sia con il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP), sia in qualità di direttore dei lavori. A queste competenze si aggiunge l’attività svolta come ingegnere delegato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) per l’alta sorveglianza di interventi infrastrutturali realizzati in diverse regioni d’Italia.

Un’esperienza tecnica e amministrativa maturata dunque su scala nazionale, che ha consentito a Sardo di acquisire una conoscenza approfondita delle procedure, della gestione degli appalti pubblici, del coordinamento degli interventi e della conduzione di opere complesse.

La nuova direzione generale si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il sistema della bonifica siciliana, chiamato ad affrontare sfide decisive: dalla razionalizzazione e modernizzazione delle reti irrigue alla manutenzione delle infrastrutture, dalla gestione efficiente della risorsa idrica alla realizzazione di nuovi investimenti, in una fase storica in cui la crisi climatica e la siccità rendono sempre più centrale il ruolo dei Consorzi di bonifica a sostegno dell’agricoltura.

Con la nomina di Fabio Sardo, il Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale affida quindi la propria guida a un professionista che conosce direttamente il territorio, le strutture consortili e le problematiche del settore, forte di un’esperienza maturata sia sul piano gestionale sia su quello tecnico-operativo.