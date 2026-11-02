Basket: sorride Alcamo, ko a Pozzallo per la Virtus Trapani

Weekend dai due volti per il basket del territorio, con la Sicily by Car Golfobasket Alcamo protagonista di una convincente vittoria casalinga nel campionato femminile di Serie A2, mentre l’Automondo Virtus Trapani incassa una sconfitta sul parquet dell’Azzurra Basket Pozzallo.

Alcamo, prova di maturità contro Matelica

La Sicily by Car Golfobasket Alcamo supera nettamente l’Halley Thunder Matelica per 67-47 nella quinta giornata del campionato femminile di Serie A2 Credem Banca, riscattando la sconfitta della settimana precedente a Ragusa. Una prestazione di carattere per la formazione alcamese, capace di indirizzare la gara fin dalle prime battute e di mantenere inviolato il Pala Tre Santi, dove è arrivata la terza vittoria in altrettante partite davanti al pubblico di casa, ancora una volta presente in massa e determinante nel sostenere la squadra. L’avvio è tutto delle padrone di casa, che piazzano un parziale di 7-0 firmato da Francesca Russo e Matea Nikolic. Alcamo mantiene il controllo per tutti i quaranta minuti, arrivando anche a toccare un vantaggio massimo di 25 punti. Russo chiude da miglior realizzatrice dell’incontro con 14 punti, mentre Nogaye Lo Sylla firma una doppia doppia da 13 punti e 12 rimbalzi. Positivo anche il contributo di Rosa Cupido, autrice di 10 punti e 6 assist. Tra le ospiti, 16 punti per Bonvecchio e 10 per Ciuffoli. Soddisfatto coach Ferrara, che sottolinea la maturità mostrata dal gruppo: “È stata una partita bellissima, culminata per noi con una vittoria importantissima. Una prova di maturità della mia squadra, che ha dimostrato il proprio valore riscattando la sconfitta della settimana scorsa a Ragusa. Nei primi due quarti siamo stati praticamente perfetti, sia in difesa che in attacco, poi nella seconda parte del match le ragazze sono state brave a contenere il tentativo di reazione della squadra avversaria, che resta assieme a Ragusa la favorita per il salto di categoria”. Con questo successo, la Sicily by Car sale a quota 6 punti e occupa il terzo posto in classifica in coabitazione con Napoli, alle spalle di Empoli, prima a 10 punti, e Ragusa, seconda a 8. Proprio contro la formazione napoletana le alcamesi saranno impegnate nel prossimo turno, in trasferta.

Trapani, battuta d’arresto a Pozzallo

Serata amara, invece, per l’Automondo Virtus Trapani, sconfitta per 78-56 dall’Azzurra Basket Pozzallo al PalaPadua di Ragusa. La formazione trapanese ha faticato sin dall’avvio, pagando anche le energie spese nella terza partita disputata nell’arco di sette giorni e il lungo viaggio per raggiungere il campo avversario. Fattori che, tuttavia, non possono giustificare una prestazione giudicata insufficiente dallo stesso allenatore. Nel primo quarto Piarchak mette in difficoltà la difesa ospite e contribuisce al 20-15 con cui Pozzallo chiude i primi dieci minuti. Nel secondo periodo la Virtus prova a trovare nuove soluzioni attraverso le rotazioni dalla panchina, ma i padroni di casa mantengono alta la produzione offensiva. De Leon guida l’allungo che porta le squadre all’intervallo lungo sul 44-30. Al rientro dagli spogliatoi Trapani mostra una reazione, aumentando l’intensità difensiva e trovando punti importanti con le triple di Lazzari e Frisella. Il parziale consente agli ospiti di ridurre il divario fino al 55-43, riaprendo almeno momentaneamente la partita. Nell’ultima frazione, però, le energie vengono meno e Pozzallo torna a prendere il largo, con Turtinen e Cantone protagonisti dell’allungo che fissa il punteggio sul definitivo 78-56. Nel dopopartita coach Valerio Napoli non nasconde la delusione per l’atteggiamento della squadra: “Abbiamo disputato una partita molto al di sotto delle nostre possibilità. È mancata quella cattiveria agonistica che fino ad oggi aveva contraddistinto il nostro percorso e, nell’arco dei quaranta minuti, non siamo mai riusciti a dare la sensazione di poter davvero rientrare in partita”. Il tecnico riconosce le difficoltà incontrate soprattutto in attacco e sotto canestro, dove la maggiore fisicità degli avversari ha fatto la differenza, ma esclude che il calendario possa diventare un alibi: “Le tre partite disputate nell’arco della settimana possono avere inciso a livello fisico, ma non possono e non devono rappresentare un alibi. Pozzallo ha giocato un giorno dopo di noi e questo rende qualsiasi giustificazione fuori luogo”.

Napoli definisce quella di Pozzallo «la peggior prestazione della nostra stagione», invitando tutti a prendersi le proprie responsabilità e a voltare pagina. “Le quattro vittorie consecutive non ci avevano illuso e, allo stesso modo, questa sconfitta non deve abbatterci. Serve lavorare con ancora più determinazione e ritrovare quel feeling che nelle ultime due partite abbiamo smarrito”. Due risultati differenti, dunque, per Alcamo e Trapani: da una parte la conferma della crescita della formazione femminile, capace di ripartire subito dopo la sconfitta di Ragusa; dall’altra la necessità per la Virtus di ritrovare intensità e continuità per lasciarsi alle spalle una serata negativa.