22 milioni per un parco fotovoltaico in Sicilia finanziato da una società di Castellammare

Un investimento da circa 22 milioni di euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 25 MW di potenza installata in Sicilia. Al centro dell’operazione c’è la trapanese GC Castellammare S.r.l., società di progetto riconducibile a Qair Italia, parte del gruppo francese Qair, attivo a livello internazionale nel settore delle energie rinnovabili. La società ha perfezionato un finanziamento in modalità project financing destinato alla costruzione dell’impianto, un’operazione che coinvolge diversi istituti bancari italiani e francesi. Il nome della società, GC Castellammare, porta l’attenzione sul territorio di Castellammare del Golfo, nell’ambito di un investimento che punta sulla produzione di energia da fonte solare. Il finanziamento è stato strutturato da Crédit Agricole Transitions & Energies ed erogato da Crédit Agricole Leasing & Factoring, che ha ricoperto il ruolo di capofila dell’operazione, finanziatore originario e agente. Hanno partecipato anche Crédit Agricole du Languedoc e Le Crédit Lyonnais attraverso accordi di sub-partecipazione. Quest’ultima banca ha inoltre curato gli strumenti di copertura del rischio legato ai tassi di interesse, mentre Crédit Agricole Italia ha svolto il ruolo di banca depositaria.

L’operazione ha richiesto il coinvolgimento di due importanti studi legali. DWF ha assistito GC Castellammare S.r.l. attraverso un gruppo di professionisti specializzati nei settori bancario, finanziario, autorizzativo, societario, immobiliare e fiscale. BonelliErede ha invece seguito il finanziatore, con un team multidisciplinare che ha curato la documentazione finanziaria e gli aspetti amministrativi e fiscali. L’investimento si inserisce nel più ampio sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia, con un impianto da circa 25 MW sostenuto da un finanziamento di 22 milioni di euro.