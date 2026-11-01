Trapani: inseguimento in pieno centro, Polizia e Carabinieri fermano auto con due minori

Inseguimento a folle velocità nel pomeriggio a Trapani, dove le forze dell’ordine hanno bloccato un’automobile con a bordo due minorenni. I fatti si sono verificati in pieno centro: la vettura non si è arrestata all’alt imposto da Polizia e Carabinieri in via Giovan Battista Fardella, dando vita a un inseguimento congiunto che ha visto l’impiego di diverse pattuglie della Polizia di Stato e radiomobili dell’Arma.

La corsa si è conclusa nel rione Sant’Alberto, in via Penelope, dove le forze dell’ordine sono riuscite a sbarrare la strada al mezzo, ponendo fine al tentativo di fuga e bloccando gli occupanti. I due giovani sono stati prontamente condotti presso la caserma locale per l’identificazione e gli accertamenti di rito. In base alle prime informazioni raccolte, la decisione di fuggire sarebbe stata dettata dall’assenza della patente di guida.