Trapani: il 3 novembre un incontro formativo della Cgil sulle relazioni sindacali a scuola

“Formazione, diritti, contrattazione e partecipazione”. Martedì 3 novembre, dalle 9 alle 13, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” a Trapani, si terrà l’incontro formativo “Organizzare, contrattare, costruire la scuola”, promosso dalla Flc Cgil e dall’Associazione Proteo Fare Sapere di Trapani.

Si tratta di un’iniziativa rivolta alle Rsu delle scuole del territorio trapanese, alle delegate e ai delegati delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di offrire un importante momento di approfondimento sulle relazioni sindacali, sulla contrattazione d’istituto e sulle responsabilità connesse all’esercizio della rappresentanza.

“La formazione – dice il responsabile della Flc Cgil di Trapani Adriano Rizza – è uno strumento fondamentale e indispensabile per garantire una tutela sempre più efficace dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola. La conoscenza approfondita delle norme contrattuali, dei diritti e delle prerogative sindacali costituisce una condizione essenziale per assicurare corrette relazioni tra le parti, massima trasparenza nei processi decisionali e una piena tutela di tutto il personale all’interno delle nostre scuole”.

Il programma dei lavori, coordinati da Anna Buffa, presidente di Proteo Fare Sapere di Trapani, prevede gli interventi di Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia e responsabile della Flc di Trapani, della segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, di Francesco Licata e Paolo Campione, della Flc Cgil di Trapani, di Paolo Italia, dell’Assemblea nazionale di Proteo Fare Sapere, di Simone Saccani, responsabile della formazione Flc Cgil Nazionale e di Anna Maria Santoro, responsabile del Dipartimento contrattazione della Flc Cgil Nazionale.