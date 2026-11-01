Salemi, il gruppo territoriale del M5S ha consegnato le borse di studio “Merito e Futuro”

Sono state consegnate nella giornata di ieri le borse di studio “Merito e Futuro”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salemi per sostenere e valorizzare il percorso scolastico di cinque studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II”, nel delicato passaggio dalla scuola media alla scuola superiore.

La borsa di studio è stata assegnata a Moussa Islem, Aguanno Serena, Nairi Fatima, Ouahib Fatima e Vito Ardagna, individuati dalla scuola secondo i criteri adottati dall’istituto.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo e alla generosità di tanti cittadini, che hanno scelto di sostenere concretamente il progetto. Un risultato che testimonia come la partecipazione e la solidarietà possano diventare strumenti concreti per investire nel futuro delle nuove generazioni.

Ad aprire la cerimonia è stato Rosario Rosa, referente del Gruppo Territoriale M5S di Salemi, che ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa e il valore dell’impegno collettivo: «Questa borsa di studio non è soltanto il risultato del lavoro di un gruppo politico, ma il frutto della partecipazione di tanti cittadini. Come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto promuovere un’iniziativa concreta, affidando alla scuola il compito di individuare gli studenti destinatari. Crediamo che investire nella scuola, nella cultura e nei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità».

L’assessora Rina Gandolfo ha portato i saluti del sindaco Vito Scalisi e dell’Amministrazione comunale, mentre il dirigente scolastico Salvino Amico ha illustrato i criteri adottati per l’individuazione dei beneficiari, sottolineando la positiva collaborazione con il Gruppo Territoriale M5S e il valore di un’iniziativa capace di tradurre la solidarietà in un aiuto concreto per gli studenti.

L’onorevole Ida Carmina, deputata alla Camera dei Deputati, nel suo intervento ha richiamato l’importanza dei valori che devono accompagnare la crescita delle nuove generazioni, sottolineando il significato educativo e sociale di un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro futuro.

Presente alla cerimonia l’europarlamentare Giuseppe Antoci, che ha espresso apprezzamento per il progetto, definendolo una bellissima iniziativa a sostegno degli studenti meritevoli. Antoci ha evidenziato come il diritto allo studio debba essere difeso attraverso gesti concreti e come il sostegno alle spese per libri, trasporti e materiale didattico rappresenti un messaggio chiaro: valorizzare l’impegno, il merito e il senso di responsabilità dei ragazzi.

Pur non potendo essere presente, l’onorevole Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, ha fatto pervenire un messaggio, letto dal referente Rosario Rosa, nel quale ha espresso vicinanza e apprezzamento per l’iniziativa. Nel suo intervento ha ricordato che la borsa di studio non rappresenta soltanto un contributo economico, ma un riconoscimento collettivo del sacrificio, della costanza e dei risultati raggiunti attraverso lo studio. Ha inoltre ribadito la necessità che la politica investa concretamente nell’istruzione, nella formazione e nelle opportunità per i giovani, affinché possano essere protagonisti del proprio futuro.