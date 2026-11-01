Marsala Gym Lab: qualificazione e podi

Una qualificazione alla fase nazionale, due podi di giornata e due ginnaste pronte a partire per Rimini. È il bilancio dell’ASD Marsala Gym Lab alla seconda prova del Campionato Individuale GAF FGI, disputata al Pala Millennium di Rosolini. Nel Campionato Gold Junior e Senior, Carola Floreno ha conquistato il titolo di vice campionessa regionale Gold al corpo libero, ottenendo un punteggio superiore a quello richiesto per accedere alla prova di ripescaggio nazionale, in programma a Treviglio dal 6 all’8 novembre. La ginnasta si è qualificata sia al corpo libero sia alla trave e potrà dunque gareggiare su entrambi gli attrezzi, con l’obiettivo di raggiungere il Campionato Italiano Gold Senior di Civitavecchia. Buoni risultati anche nel Campionato Eccellenza Silver Junior e Senior. Nella categoria LE3 Base Senior 2, Martina Casano ha chiuso al secondo posto la gara di giornata, conquistando il bronzo regionale grazie alla somma dei punteggi delle due prove. Secondo posto di giornata anche per Viola Nizza nella categoria LE3 Base Senior 1, protagonista di una gara senza errori al rientro dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni. Per entrambe è arrivata la qualificazione alla Winter Edition di Rimini.