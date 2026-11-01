Il Marsala batte il San Vito e rimane in testa alla classifica

Un grande Marsala 1912 ha dimostrato forza di reazione per almeno 80 minuti di fronte al proprio pubblico, in un “Nino Lombardo Angotta” con il manto erboso rimesso a nuovo, battendo 3 a 1 un bel San Vito Lo Capo, allenato dal marsalese Ignazio Chianetta.

Il primo tempo dell’ottava giornata del Campionato di Eccellenza è terminato a reti inviolate, in un match abbastanza equilibrato dove ha sempre dominato il carattere degli azzurri di Mister Giannusa.

Nel secondo tempo un lampo il goal del San Vito con Calagna al 4° che, anziché demoralizzare il Marsala, in cerca invece non solo di pareggiarla ma anche di provare a ribaltare il risultato.

E così è stato, ma non è stato semplice: l’offensiva del Marsala ha portato a diverse occasioni per il pari che è arrivato solo al 43° con Semilia che ha sbloccato la squadra lilybetana: al 49° l’assist di Carbonaro per Greco sigla il 2 a 1 e al 51° la chiude Galfano per il definitivo 3 a 1. Tre goal in dieci minuti e il Marsala guida la classifica del Girone A a 19 punti.

La prossima sfida vedrà impegnato il Marsala 1912 a Misilmeri, contro il don Carlo Lauri.

Tabellino Marsala 1912 – Città Di San Vito Lo Capo 3 – 1

MARCATORI: 4′ st G. Calagna (C), 43′ st C. Semilia (M), 49′ st M. Greco (M), 51′ st L. Galfano (M)

MARSALA 1912: I. Piccioni, G. Davì, P. Carbonaro, C. La Piana (↓ 40′ st), L. Ficarrotta, M. Greco, K. Guadalupo, F. Sadotti, D. Brasolin, A. Prezzabile, C. Semilia

A disposizione: F. Manna, P. Pavlovic, T. Alonso Godoy, C. Morello, S. Cracchiolo, M. Pedalino, L. Galfano (↑ 40′ st), F. Ardizzone, V. Manfrè

All: Giannusa Vincenzo



ARBITRO: F. Stano – ASSISTENTI: D. Bartolotta, F. Biondolillo

STADIO: Municipale Nino Lombardo Angotta, Marsala