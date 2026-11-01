Autobus urbani gratuiti a Marsala per Ognissanti e il 2 novembre

A Marsala, in occasione della Solennità di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, tutti gli autobus urbani sono gratuiti. Per raggiungere il cimitero l’Amministrazione comunale invita i cittadini a lasciare l’auto in zona Stadio e a usare le navette, allo scopo di evitare il traffico e la ricerca di un parcheggio nelle vie intorno al cimitero.

Parcheggi

In zona Stadio si può parcheggiare in Viale Olimpia, lato Tribuna. Per l’occasione è aperta anche l’area attrezzata tra Via degli Atleti e Via della Gioventù, dove di solito si tiene il mercatino del martedì.

Navette

Dalle 7.30 alle 18 due navette collegano lo Stadio con i due ingressi del cimitero. Partono da Largo Stadio Comunale e fermano in Viale Olimpia e in Via della Gioventù. Raggiungono poi l’ingresso secondario di Via Santa Rita e l’ingresso principale di Piazzale Ugo Foscolo, e tornano allo Stadio. L’ultima partenza è alle 17.45. Dalle 7.45 alle 13 c’è anche una navetta da Piazza del Popolo, con ultima partenza alle 12.45.

Linee urbane

Dalle 8 alle 13 circolano anche le linee 1, 2, 3, 4, 5/6, 10 e 13/8, con tre corse per senso di marcia da Piazza del Popolo. Al ritorno le linee 3, 10 e 13/8 passano dallo Stadio. Nel pomeriggio circolano soltanto le navette dallo Stadio.

Viabilità

L’ordinanza della Polizia Municipale n. 579 del 29 ottobre stabilisce, dalle 6 alle 18, il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni tratti di Via Selinunte, Via Santa Rita, Via Sirtori, Via Messina, Via Aspromonte e Via Libertà. I piazzali davanti agli ingressi, Ugo Foscolo e Santa Rita, sono riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, ai fiorai autorizzati e alle navette. L’ordinanza modifica inoltre alcuni sensi di marcia nella zona.

Orari, percorsi e fermate sono pubblicati sulla pagina “Autobus urbani” del sito istituzionale: https://www.comune.marsala.tp.it/it/page/413680. Il servizio di queste due giornate, navette comprese, è consultabile anche su Google Maps, dove da giugno sono presenti tutte le corse degli autobus urbani. Da martedì 3 novembre torna in vigore l’orario invernale.