Ancora scosse di terremoto davanti alle coste della Sicilia settentrionale

Non si arresta lo sciame sismico che sta interessando il Tirreno meridionale da oltre una settimana. Anche nella giornata di ieri, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato attraverso i suoi stumenti numerose scosse, con epicentro fissato sempre nella stessa zona: in mare, a ovest dell’arcipelago delle isole Eolie e a circa 100 km dalla coste di Bagheria e del palermitano.

Considerando soltanto la giornata di sabato 31 ottobre, sono state rilevate sette scosse con magnitudo compresa tra 2.0 ML e 2.9 ML. Anche stanotte e in mattinata i sismografi dell’Ingv hanno registrato ulteriori eventi sismici (tra 2.2 ML e 2.3 ML).

La sequenza sismica ha avuto la sua espressione più forte nella giornata di venerdì 23 ottobre, con una scossa di 5.5ML che è stata avvertita in tutta la fascia settentrionale della Sicilia, con danni fortunamente limitati.