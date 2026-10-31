Trasferta catanese per il Marsala Futsal: contro il Mascalucia testa e cuore

Petkovic: “A Marsala sto bene”. Giglio: “In campo con le nostre carte vincenti”

Il Marsala Futsal avrà davanti a sè una trasferta che richiede concentrazione: contro il Mascalucia, nella quinta giornata del Campionato A2 Girone D, sabato 31 ottobre, alle ore 16, serviranno testa, cuore, intensità e la stessa fame mostrata nelle ultime settimane. L’appuntamento è al Palasport della cittadina catanese sabato 31 ottobre alle ore 16 per confermare le tre vittorie consecutive che la squadra di Giuseppe Fiorenza ha conquistato per cercare di restare in corsa per la vittoria al Campionato.

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A parlare nel pre-gara è il portiere Nikola Petkovic – arrivato poche settimane fa per sostituire l’infortunato Nicolas Cosenza – direttamente dal Futsal Cornedo con cui ha ottenuto la vittoria playoff in A2. “A Marsala ho trovato una squadra organizzata e preparata – afferma l’estremo difensore -; con i compagni mi sto trovando bene, ringrazio lo staff e tutta la società che mi hanno accolto. Per ora stiamo lavorando molto bene, i miei compagni aiutano ad esprimere il mio gioco e la cosa che chiedo loro è di continuare a lavorare così tutti insieme perchè solo così avremo grandi soddisfazioni. Io dal mio, cerco di aiutarli ad esprimersi, sia parando che, se serve, uscendo coi piedi, il Mister ce lo offre come un’arma in più per squilibrare le difese avversarie”.

Poi Petkovic parla degli avversari: “Col Mascalucia ci stiamo preparando al meglio, loro hanno 6 punti, un buon bottino per le prime 4 giornate, ed hanno fatto 21 goal, sono tra i migliori terminali offensivi del Campionato, quindi dobbiamo stare attenti tutti i 40 minuti senza calare di concentrazione e giocarci la partita fino alla fine. Dobbiamo imporre il nostro gioco e fare il meglio possibile per portare a casa i 3 punti”.

Per questa primissima parte del Campionato, a fare un bilancio sull’organizzazione tecnica della squadra, è il preparatore atletico Peppe Giglio, il riferimento operativo sul territorio e il collegamento quotidiano tra la squadra e la programmazione atletica sviluppata insieme a Paolo Aiello. “Al momento la squadra è quasi al 100%, i ragazzi stanno recuperando qualche affaticamento ma nulla di grave. con Aiello stiamo lavorando bene, cercando di gestire il carico di lavoro e i tempi di recupero dei nostri ragazzi nelle migliori delle condizioni. I giocatori hanno ognuno un piano di lavoro personalizzato e con il lavoro del fisioterapista Angelo Pinna e del massaggiatore Vincenzo Balistreri, si cerca di poter recuperare facilmente qualsiasi loro problema”.

La squadra ha sicuramente margini di miglioramento. Lo conferma Giglio: “I giovani possono sicuramente migliorare e diventare quasi al passo dei giocatori più di esperienza”. E sulla gara di sabato contro il Mascalucia: “Sarà una partita molto combattuta e di altissimo livello. Mister Fiorenza sta preparando le sue carte da giocare contro gli avversari. Noi arriveremo in campo nella migliore condizione possibile per vincere la gara”.

Questi i convocati di Mister Giuseppe Fiorenza: Petkovic, Pacioni e Rizzi (P), Giubilei, Marino, Caropi, Chilelli, Bavaresco, Zullo, Patti (C), De Bartoli, Bonato.

A dirigere il match sono: Ignazio Crescenti (sez. Vicenza) Arbitro 1, Luca Finotti (sez. Ferrara) Arbitro 2, Davide Falcone (sez. Catania) crono.