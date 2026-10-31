Nuove scale al cimitero di Trapani. La Porta: “Vogliamo migliorare il servizio per i cittadini”

Sono complessivamente 21 le nuove scale in alluminio acquistate presso il cimitero di Trapani. Nello specifico, 6 sono da nove gradini e 15 da sei gradini. A queste si aggiungono altre 20 scale già recuperate e sottoposte a riparazione, così da garantire una maggiore disponibilità di attrezzature all’interno della struttura cimiteriale.

L’Amministrazione comunale ha inoltre previsto un ulteriore intervento di manutenzione sulle scale già in dotazione. È stato previsto un impegno di spesa fino a 4.000 euro oltre IVA, da utilizzare fino a esaurimento. Per le lavorazioni più complesse, i costi saranno invece quantificati in contraddittorio con la ditta.

“Vogliamo che il cimitero comunale sia sempre più accessibile e fruibile, soprattutto in occasione della Commemorazione dei Defunti, quando tantissimi cittadini si recano a rendere omaggio ai propri cari. Le scale sono strumenti indispensabili per consentire di raggiungere in sicurezza anche i loculi più alti e per permettere a tutti di deporre un fiore”, dichiara l’assessore comunale ai Servizi cimiteriali Giuseppe La Porta.

“Abbiamo lavorato per incrementare la disponibilità delle scale, recuperando quelle che potevano essere riparate e acquistandone di nuove. Parallelamente, abbiamo previsto ulteriori risorse per intervenire sulle attrezzature che necessitano di manutenzione. È un lavoro concreto, che punta a migliorare un servizio importante per la cittadinanza”.

L’assessore La Porta ha poi voluto rivolgere un ringraziamento particolare al geometra Scibilia, per avere seguito e portato a termine tutte le attività nei tempi previsti, e a tutto il personale dell’ufficio, oltre che all’ingegnere Ala, per la collaborazione, l’impegno e la disponibilità dimostrati.

“Desidero ringraziare il geometra Scibilia, che ha fatto tutto in tempo e con grande attenzione, l’ingegnere Ala e tutto l’ufficio che ha lavorato con impegno per consentire di arrivare preparati a questa importante ricorrenza. Dietro questi interventi c’è un lavoro di squadra che merita di essere riconosciuto. Il nostro obiettivo è continuare a garantire attenzione, cura e rispetto verso i cittadini e verso i loro cari”, conclude La Porta.