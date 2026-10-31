Da Mazara al Belice, su Dove un reportage dedicato al territorio trapanese

La Sicilia occidentale protagonista del numero di novembre di Dove, una delle più autorevoli riviste italiane dedicate al viaggio, con un reportage che accompagna i lettori alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio. Il servizio, firmato dal giornalista Enrico Saravalle con le fotografie di Beppe Calgaro, accompagna i lettori alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi della destinazione, raccontandone il patrimonio culturale ed enogastronomico, le peculiarità e le atmosfere. Il tour parte da Mazara del Vallo con la kasbah, il porto canale e il patrimonio legato alla tradizione della pesca e il Satiro Danzante. Da Mazara a Marsala e alla laguna dello Stagnone, con la possibilità di raggiungere Mozia, testimonianza della presenza fenicia nel Mediterraneo. A completare il racconto è la tradizione del vino Marsala, parte integrante dell’identità del territorio. La tappa successiva è Trapani, dove il patrimonio storico e architettonico si intreccia con il paesaggio costiero, dal Bastione di Tramontana alla Torre di Ligny. Erice aggiunge all’itinerario una dimensione più intima e suggestiva. Poi il viaggio prosegue verso Segesta, dove il tempio e il teatro antico sono immersi nel paesaggio naturale e raggiunge Gibellina, luogo emblematico della rinascita culturale della Valle del Belìce. L’ultima tappa è Selinunte con il suo straordinario patrimonio archeologico affacciato sul Mediterraneo.

Ad accompagnare la troupe di Dove è stata Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, contribuendo a raccontare il territorio, le sue identità e le opportunità di scoperta anche al di fuori della stagione estiva. “La presenza della Sicilia Occidentale sulle pagine di Dove è un’importante opportunità per far conoscere a un pubblico nazionale un territorio ricco di attrattive, che va ben oltre il mare e le vacanze estive – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale –. Archeologia, borghi, arte contemporanea, cultura, paesaggi ed enogastronomia compongono un’offerta capace di conquistare i viaggiatori in ogni periodo dell’anno. Questo risultato è anche il frutto del lavoro di relazione che il Distretto porta avanti con la stampa nazionale e internazionale, nelle fiere di settore e attraverso gli incontri organizzati al di fuori delle manifestazioni fieristiche. Un’attività di promozione e di contatto diretto che contribuisce a rafforzare la visibilità della destinazione e a creare nuove opportunità per il territorio e i nostri operatori turistici”.