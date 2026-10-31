Per la Diavoli Rossi Marsala oro regionale e podi Silver

La Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala conquista il titolo regionale a squadre Allieve Gold 3B e si prepara alla fase nazionale. Nella seconda prova del campionato, disputata sabato 24 ottobre a Rosolini, Giorgia Di Miceli, Sofia Bonfardino, Giada Pipitone, Clara Morsello e Angelica Bonomo hanno ottenuto il primo posto con 192.375 punti, confermando il successo della prima prova e staccando il pass per la finale nazionale, in programma a Riccione dall’11 al 13 dicembre. Ottimi risultati anche nel Campionato individuale Silver LE3, dove nove ginnaste marsalesi hanno conquistato otto podi, sotto la guida dei tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. Nella categoria LE3 Avanzato, primo posto per Miriam Venezia (Senior 1), Martina Amodeo (Junior 2) e Quyet Cerami (Junior 1). Nella categoria LE3 Base, oro per Adele Bertolino (Junior 1), argento per Rossella Santoro (Junior 1), Erica Lamia (Senior 2) e Giorgia Giorlando (Senior 1), bronzo per Matilde Gullo (Senior 1). Giada Maltese (Senior 2) ha chiuso al quarto posto. Le prestazioni al volteggio hanno alimentato le speranze di qualificazione alle prossime finali nazionali di Rimini.