Controlli straordinari dei Carabinieri tra Alcamo e Castellammare: otto denunce

Un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, interessati dal fenomeno della movida è stato effettuato dai Caraninieri di Alcamo. Tale servizio è avvenuto in conformità anche con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, sono stati controllati 38 veicoli e 72 persone, otto delle quali sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nello specifico: Un 33enne di Alcamo, che fermato alla guida di un veicolo e risultato positivo al pretest antidroga, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti clinici; un 22enne, un 60enne e un 28enne tutti di Alcamo, fermati alla guida di veicoli e risultati positivi al controllo etilometrico; un 32enne alcamese al quale è stata contestata la violazione infra biennale di guida senza patente poichè mai conseguita; un 49enne di Castellammare del Golfo, che sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è stato sorpreso alla guida con patente revocata; un 27enne di Castellammare del Golfo, per aver violato il divieto di far ritorno nel comune di Alcamo nonostante fosse sottoposto al foglio di via obbligatorio da quel Comune; un 36enne di Castellammare del Golfo, che nel corso di un controllo di polizia ha esibito una carta di identità elettronica a lui intestata, priva del microprocessore nfc asportato mediante taglio di precisione.

Il Comando Provinciale di Trapani anche nel corso di questo fine settimana interessato dalla festività di halloween, proseguirà lo svolgimento di questi servizi straordinari di controllo del territorio al fine di accentuare i controlli volti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e il controllo di tutte quelle situazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico.