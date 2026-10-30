Pallamano: Petrosino vince la prima e va ad Alcamo

redazione

Pallamano: Petrosino vince la prima e va ad Alcamo

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venerdì 30 Ottobre 2026 - 11:11

La Puleo Il Giovinetto Petrosino festeggia la prima vittoria casalinga della stagione, superando il Modica per 36-27 al Palasport cittadino. Dopo l’ottimo pareggio ottenuto sul campo della Concordia Agrigento, la squadra guidata da Onofrio Fiorino conferma i segnali positivi e conquista due punti importanti per il prosieguo del campionato. La gara è stata equilibrata nella prima frazione, con il Modica allenato da Peppe Vinci, tornato in panchina dopo anni di assenza, capace di mettere in difficoltà i padroni di casa. I petrosileni hanno faticato inizialmente a trovare le giuste contromisure, sia in difesa sia in attacco, contro una formazione rinnovata. Nella ripresa, cambiato assetto, la squadra ha trovato maggiore intensità difensiva, recuperando diversi palloni e ripartendo in contropiede, fino a raggiungere il vantaggio di 12  reti. Prossimo impegno di questo fine settimana contro l’Albatro Siracusa, squadra che schiera numerosi giovani della propria Academy. Una sfida impegnativa, da affrontare con fiducia e senza timori.

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