Pallamano: Petrosino vince la prima e va ad Alcamo

La Puleo Il Giovinetto Petrosino festeggia la prima vittoria casalinga della stagione, superando il Modica per 36-27 al Palasport cittadino. Dopo l’ottimo pareggio ottenuto sul campo della Concordia Agrigento, la squadra guidata da Onofrio Fiorino conferma i segnali positivi e conquista due punti importanti per il prosieguo del campionato. La gara è stata equilibrata nella prima frazione, con il Modica allenato da Peppe Vinci, tornato in panchina dopo anni di assenza, capace di mettere in difficoltà i padroni di casa. I petrosileni hanno faticato inizialmente a trovare le giuste contromisure, sia in difesa sia in attacco, contro una formazione rinnovata. Nella ripresa, cambiato assetto, la squadra ha trovato maggiore intensità difensiva, recuperando diversi palloni e ripartendo in contropiede, fino a raggiungere il vantaggio di 12 reti. Prossimo impegno di questo fine settimana contro l’Albatro Siracusa, squadra che schiera numerosi giovani della propria Academy. Una sfida impegnativa, da affrontare con fiducia e senza timori.