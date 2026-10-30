Ognissanti: ecco gli orari dei cimiteri nel trapanese

Con l’avvicinarsi della solennità di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, i cimiteri del territorio si preparano ad accogliere migliaia di cittadini che, come ogni anno, si recheranno a rendere omaggio ai propri cari. Fiori, preghiere e momenti di silenzio scandiranno le giornate del 1° e 2 novembre, appuntamenti profondamente radicati nella tradizione e particolarmente sentiti in Sicilia. Per consentire una fruizione ordinata degli spazi cimiteriali e garantire sicurezza e assistenza ai visitatori, le amministrazioni comunali hanno predisposto specifiche misure organizzative, con variazioni degli orari di apertura e disposizioni dedicate alla gestione dei servizi.

A Trapani

È il Comune di Trapani ad aver definito un articolato quadro di disposizioni attraverso l’ordinanza sindacale n. 74 del 26 ottobre 2026. Per domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre, il Cimitero comunale osserverà l’orario continuato dalle 7.30 alle 16.30, così da agevolare l’afflusso dei visitatori nelle due giornate di maggiore partecipazione. Nelle stesse date sarà operativo anche l’Ufficio cimiteriale, aperto al pubblico dalle 7.30 alle 16, per ricevere richieste e segnalazioni. Il personale addetto alla custodia garantirà la presenza necessaria per le operazioni di apertura, la vigilanza durante l’orario di visita e la chiusura dell’area. L’ordinanza interviene anche sull’organizzazione delle attività lavorative: tutte le operazioni cimiteriali dovranno concludersi entro le ore 12 di venerdì 30 ottobre, fatta eccezione per gli interventi urgenti o indifferibili debitamente autorizzati. Le imprese private impegnate nei lavori edili all’interno del camposanto dovranno invece sospendere le attività entro le ore 13 di giovedì 29 ottobre, provvedendo alla rimozione dei ponteggi, al riordino dei materiali e alla pulizia delle aree di cantiere. Potranno proseguire, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, le attività delle imprese incaricate dal Comune, con particolare riferimento ai servizi cimiteriali affidati a Trapani Servizi S.p.A. Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità o difficoltà di deambulazione: nelle giornate del 1° e 2 novembre saranno messe a disposizione sedie a rotelle, compatibilmente con le attrezzature disponibili. La Polizia Locale organizzerà inoltre servizi di vigilanza e controllo della viabilità, sia all’interno sia all’esterno dell’area cimiteriale. L’amministrazione richiama infine i visitatori al rispetto delle regole di comportamento: niente rifiuti fuori dagli appositi contenitori, divieto di circolazione con veicoli privati non autorizzati e attenzione al decoro di un luogo destinato al raccoglimento e alla memoria.

A Erice e Valderice

Orari ancora più estesi a Erice, dove il Cimitero comunale resterà aperto da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, dalle 7.30 alle 17, con orario continuato. La decisione, comunicata dall’amministrazione comunale, mira a distribuire le visite nell’arco di tre giornate, offrendo ai cittadini maggiore flessibilità nell’organizzazione delle proprie commemorazioni. L’apertura anticipata al sabato consentirà infatti di anticipare una parte degli accessi, alleggerendo potenzialmente la concentrazione di visitatori nelle due ricorrenze principali. A Valderice il calendario prevede invece una temporanea chiusura del camposanto per consentire le operazioni di pulizia straordinaria e preparazione degli spazi in vista delle festività. In base all’ordinanza sindacale n. 17 del 20 ottobre 2026, il Cimitero comunale resterà chiuso nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre. I cancelli riapriranno domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17.30. La sospensione temporanea delle visite è dunque finalizzata a predisporre un ambiente ordinato e decoroso in vista del prevedibile aumento delle presenze. Per chi programma una visita nei giorni precedenti le ricorrenze, sarà importante tenere conto della chiusura e organizzarsi di conseguenza.

A Custonaci e a Favignana

A Custonaci il calendario delle aperture del Cimitero comunale prevede alcune variazioni in vista della commemorazione dei Defunti. Dopo la chiusura di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, il camposanto sarà accessibile giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, dalle 8 alle 17. Sabato 31 ottobre è invece prevista una nuova giornata di chiusura. In occasione di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, il cimitero sarà aperto domenica 1° e lunedì 2 novembre, dalle 8 alle 17. A Favignana il cimitero apre tra il 29 ottobre al 2 novembre, dalle ore 8 alle 17. C’è una navetta che fa da spola con 4 corse dal Porto al Cimitero.

A Buseto e Paceco

A Buseto Palizzolo il Cimitero comunale osserverà gli abituali orari di apertura nella settimana che precede la commemorazione dei Defunti, con una sola eccezione: giovedì 29 ottobre, quando resterà chiuso per l’intera giornata. Lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30 ottobre sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30, mentre mercoledì 28 e sabato 31 ottobre sarà possibile accedere anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30. In occasione di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, domenica 1° e lunedì 2 novembre il cimitero sarà aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 17, per consentire ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari senza interruzioni durante la giornata. A Paceco, il Cimitero comunale sarà aperto domenica 1° novembre, in occasione della solennità di Ognissanti, e lunedì 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti, dalle ore 7 alle 17, con orario continuato. A differenza di quanto previsto in altri comuni del territorio, il camposanto non resterà chiuso nelle giornate precedenti le due ricorrenze, consentendo ai cittadini di visitare i propri cari anche nei giorni antecedenti le festività. L’amministrazione comunale garantirà inoltre il servizio di trasporto da e per le frazioni, per agevolare gli spostamenti dei cittadini che desiderano recarsi al cimitero. Lunedì 2 novembre, alle ore 11, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa del cimitero, offrendo ai fedeli un momento di preghiera e raccoglimento nel ricordo dei defunti.

A Marsala e Petrosino

In vista delle ricorrenze il Comune di Marsala comunica gli orari di apertura del Cimitero comunale per consentire ai cittadini di organizzare le visite ai propri cari. Dal 26 al 30 ottobre, il camposanto sarà accessibile dalle ore 8 alle 18, orario continuato. Per le giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione delle ricorrenze, l’apertura sarà invece prolungata: il Cimitero resterà accessibile dalle ore 7 alle 18, con orario continuato. Una rimodulazione degli orari pensata per agevolare l’afflusso dei visitatori nei giorni in cui tradizionalmente si registra una maggiore presenza di persone che si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri defunti. A Petrosino la chiusura al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori e interventi di manutenzione all’interno della struttura si terrà domani, 31 ottobre. Domenica 1 e lunedì 2 novembre l’apertura straordinaria è dalle ore 8 alle ore 17, per consentire a tutti di visitare i propri cari e raccogliersi in un momento di ricordo e preghiera.

A Mazara

A Mazara la Polizia municipale ha disposto una regolamentazione temporanea della circolazione e della sosta nelle strade adiacenti al cimitero comunale. L’ordinanza dirigenziale n. 306 del 26 ottobre sarà in vigore domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle ore 6 alle 18 e comunque fino al termine delle esigenze legate all’afflusso dei visitatori. Il provvedimento introduce una serie di modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e agevolare gli spostamenti nelle giornate in cui è previsto un maggiore numero di cittadini in visita ai propri cari. Sarà istituito il senso unico di marcia in via Costiera, con direzione dall’intersezione con via della Pace verso piazza Macello, in via G. Paisiello, nel tratto interessato dall’incrocio con via della Pace e via Costiera, e in via Mongiolisi, dall’intersezione con via Brindisi fino a via della Pace. Per i veicoli provenienti da via Carlo Lorenzini Collodi sarà invece obbligatoria la svolta a sinistra. Divieto di circolazione in via della Pace, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Salemi e via Costiera, fatta eccezione per mezzi di soccorso, forze di polizia e trasporto pubblico. Resta consentito l’utilizzo degli stalli di sosta per le persone con disabilità presenti nell’area. Sarà inoltre possibile raggiungere lentamente il parcheggio della pineta provenendo da via Mongiolisi e procedendo verso via San Francesca Cabrini. Previsto poi il divieto di sosta con rimozione forzata in diversi tratti stradali: via della Pace, in entrambi i sensi di marcia; via G. Paisiello, fatta eccezione per gli stalli riservati alle persone con disabilità nei pressi dell’ingresso principale del cimitero; via G. Salvemini, sul lato dei numeri dispari da via Costiera verso piazza Massimo D’Azeglio; via C. A. Jemolo, su entrambi i lati tra la rotatoria di via Salemi e via Mongiolisi; e via San Francesca Cabrini, nel tratto tra via Salemi e via della Pace sul lato della pineta. In via G. Paisiello, tra la pineta alberata e l’ingresso principale, sarà consentita la sosta ai veicoli delle persone con disabilità, ai mezzi dell’Amministrazione comunale e a quelli autorizzati dalla Polizia municipale. Per i veicoli in uscita dal parcheggio della pineta sarà obbligatoria la svolta a destra verso l’ingresso principale del cimitero. Il cimitero sarà aperto sabato 31 ottobre dalle ore 8 alle 11, con chiusura a partire dalle 11 per consentire un intervento straordinario di pulizia delle aree cimiteriali e dei viali. Domenica 1 e lunedì 2 novembre l’apertura sarà invece continuativa, dalle 8 alle 17. Per le due giornate sarà anche riattivato il servizio di minibus elettrici nell’area esterna al cimitero, per facilitare il collegamento con gli ingressi e agevolare le persone con difficoltà di deambulazione. All’interno del camposanto sarà disponibile il servizio di trasporto con golf cart elettrici, garantito dall’associazione Guardie Ambientali Trinacria. Domenica 1° novembre, alle 15.30, è infine prevista la tradizionale cerimonia di omaggio ai defunti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con raduno nell’area centrale dell’ingresso principale.